OM : Milik pas encore fixé sur son avenir, mais la Juve le suit de près

Pisté par la Juventus, Arkadiusz Milik reste focalisé sur sa saison avec l'OM et se sent bien avec le club phocéen. Mais en cas de départ, le Polonais veut privilégier un championnat qu'il connaît pour ne pas avoir de problèmes d'acclimatation.

Un départ d’Arkadiusz Milik vers la Juventus n’est pas du tout à exclure en cette fin de mercato, mais aucun accord n’a pour le moment été trouvé entre les deux clubs. L’OM et la Vieille Dame sont en contact au sujet de l’attaquant polonais mais le dossier n’aurait pas connu d’avancée significative ces dernières 48 heures.

Du côté du joueur, on promettait avant le dernier match contre Nantes que Milik restait concentré sur l’OM, qu’il se sent bien à Marseille et qu’il entretient de bons rapports avec Igor Tudor. L’entraîneur croate a laissé Milik sur le banc face à Nantes ce qui peut être un premier signe d’une volonté de se passer du Polonais à l’avenir.

Objectif Ligue des champions et Mondial

Selon nos informations, Milik n’acceptera de partir de Marseille que si un club qui évolue en Ligue des champions ne se présente, et si possible dans un championnat qu’il connaît, pour éviter des soucis d’acclimatation alors que la Coupe du monde approche. La Juve et l’Italie ont bien évidemment le profil, et la situation pourrait évoluer dans les jours qui viennent, d’autant que la piste Memphis Depay chez les Bianconeri semble se refroidir.

Aujourd’hui, la Juve a un match de Série A, sur le terrain de la Sampdoria. La semaine sera probablement décisive pour l’avenir de Milik, mais à cette heure rien n’est encore acté.