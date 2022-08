OM: Sampaoli explique très clairement les raisons de son départ

Jorge Sampaoli a quitté le club cet été, après la qualification de l’OM en Ligue des champions. L’Argentin s’est justifié à la télévision brésilienne.

Son départ brutal signait le début d’un été agité pour l’Olympique de Marseille. Quelques semaines seulement après avoir qualifié le club phocéen pour la Ligue des champions, l’imprévisible Jorge Sampaoli claquait la porte. Réputé très exigeant en matière de recrutement, le technicien argentin avait mis en garde ses dirigeants dès le mois de mai: il voulait avoir les moyens de bien figurer en Ligue des champions.

Et cela devait, selon lui, passer par un mercato estival ambitieux, le recrutement de joueurs que l’OM ne pouvait pas forcément s’offrir. Pablo Longoria aurait sans doute été ravi de combler son entraîneur, mais la situation financière fragile de l’OM lui commandait de faire autrement.

Sampaoli: "Il nous fallait plus pour jouer la Ligue des champions"

"Mon rythme et mes objectifs ne sont pas les mêmes que ceux des dirigeants", confirmait Sampaoli sur Instagram. Quelques semaines plus tard, profitant d’un passage à la télévision brésilienne dans l’émission "Bem, amigos", sur SporTV, Jorge Sampaoli est revenu sur les raisons de son départ, confirmant qu’il était bien mécontent des ambitions financières de l’OM.

"Nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des champions en jouant d'une certaine manière, et pour passer à l'étape suivante, il nous fallait plus. Le président a dit qu’il ne pourrait pas foncer tête baissée sur le marché et qu’il avait l’intention d’attendre la fin de la fenêtre estivale. Cette proposition ne me convenait pas. J'avais besoin de joueurs le plus rapidement possible afin de constituer l'équipe. Dans le championnat français, il y a beaucoup de restrictions budgétaires. Les conditions n’étaient pas réunies."

Constatant les incompatibilités entre leurs ambitions respectives, Sampaoli et l’OM ont donc préféré se quitter bons amis.