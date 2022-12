Mercato: la Liga aurait recalé le Barça pour Moukoko

Leader de Liga mais éliminé de la Ligue des champions, le FC Barcelone doit économiser et veut recruter intelligemment, en ciblant des joueurs en fin de contrat. Le club aurait voulu tenter une approche pour Youssoufa Moukoko cet hiver, avant de se heurter au refus de la Liga, au nom des règles du fair-play.

Le Barça prend un stop de la part de la Ligue espagnole de football. Le FC Barcelone, qui souhaite se renforcer, a ciblé Youssoufa Moukoko (18 ans), la pépite du Borussia Dortmund. Ce dernier est en fin de contrat en juin prochain avec le club allemand. D'après le journaliste espagnol Gerard Romero, le Barça aurait voulu tenter une approche pour l'attirer dès cet hiver, refus catégorique de la Liga, au nom du fair-play.

Il est décidément bien difficile pour le Barça de faire venir des joueurs depuis l'été dernier. Le club blaugrana, qui avait fait usage de nombreux leviers économiques pour pouvoir recruter en masse, se retrouve aujourd'hui en difficulté. Contraint de faire des économies et de vendre pour équilibrer ses comptes, le Barça se concentre sur les joueurs en fin de contrat, donc potentiellement libres s'ils ne prolongent pas, et ceux à moindre coût. C'est le cas de Youssoufa Moukoko, dont le contrat expirera dans six mois.

Le Barça l'a bien compris et a fait de lui une cible privilégiée pour renforcer son secteur offensif - où Memphis Depay est poussé vers la sortie. Les dirigeants barcelonais auraient un objectif clair: profiter de la situation contractuelle du jeune attaquant pour l'attirer à moindre coût cet hiver, et ainsi éviter la concurrence d'autres clubs l'été prochain, ce qui compliquerait leurs affaires. Problème: la Liga a posé son veto. Au nom du fair-play, le Barça n'a pas été autorisé à tenter une quelconque manoeuvre, selon Gerard Romero.

Moukoko, pépite générationnelle

Après le départ d'Erling Haaland du côté de Manchester City, le Barça s'attaque à l'autre pépite générationnel du Borussia Dortmund. Youssoufa Moukoko, né en 2004 et sélectionné avec l'équipe d'Allemagne pour le Mondial, fait office de cible privilégiée par le Barça pour épauler Robert Lewandowski sur le front de l'attaque, et pourquoi pas lui succéder dans quelques saisons (le Polonais est sous contrat jusqu'en 2026 mais pourrait quitter la Catalogne un an plus tôt s'il joue moins de 55% des matchs en 2024-2025).

Moukoko, qui a inscrit six buts et délivré six passes décisives en 23 matchs cette saison, a un contrat qui expirera en juin prochain. A l'heure actuelle, il est estimé aux alentours de 30M d'euros, mais dès le 1er janvier, il sera libre de signer un pré-contrat avec le club de son choix, s'il ne souhaite pas prolonger l'aventure à Dortmund, qui pousse pour le garder.