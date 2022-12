Mercato: Tuchel apprendrait l'espagnol... dans l'attente du Barça ou de l'Atlético?

Débarqué par Chelsea en septembre à la suite d'un mauvais début de saison et de relations devenues compliquées avec la nouvelle direction, Thomas Tuchel est libre de s'engager n'importe où. Il se murmure qu'il aurait entamé l'apprentissage de l'espagnol.

Thomas Tuchel à l'affût d'une place au Barça ou à l'Atlético? D'après le journaliste Christian Falk de BILD, Thomas Tuchel a quitté sa résidence en Angleterre et intensifie son apprentissage de l'espagnol. L'idée pourrait être, pour le technicien allemand, de suivre l'évolution de Diego Simeone à l'Atlético de Madrid et Xavi du côté du FC Barcelone. Les deux entraîneurs, dont les résultats sont moyens et la position contestée par une partie des supporters, ont une petite pression sur leur épaules.

Le club blaugrana, bien que leader de Liga avec deux points d'avance sur le Réal Madrid, a été éliminé en phase de groupes de la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive, ce qui passe assez mal auprès des fans, même si la légende Xavi reste une icône en Catalogne.

Les Colchoneros ont une situation encore plus chaotique, et même si Diego Simeone, au club depuis 2011, a toujours su redresser le navire lorsqu'il tanguait, le club et lui-même pourraient décider de cesser leur collaboration si les résultats ne s'améliorent pas. Eliminé de toutes compétitions européennes après la quatrième place en phase de groupe de la Ligue des champions, l'Atletico de Madrid est largué dans la course au titre, avec 13 points de retard sur le Barça.

En cas de départ de l'un des deux hommes, l'ancien entraîneur de Chelsea pourrait se positionner pour prendre en main l'une des deux formations.

Un divorce compliqué avec Chelsea

Les mauvais résultats sportifs n'étaient pas la seule raison de l'éviction de Thomas Tuchel à Chelsea. Des tensions auraient émergé en coulisses au cours de l’été, ce que Tuchel a régulièrement laissé entendre lors de ses conférences de presse. Il avait ainsi répété ne pas apprécier les responsabilités supplémentaires confiées sur le mercato, avait révélé la presse anglaise.

Ce rôle officieux de directeur sportif intérimaire impliquait des contacts quotidiens avec les nouveaux actionnaires. Selon CBS, cela a engendré une certaine frustration chez l’Allemand, désireux de se concentrer sur le terrain au point de rompre la conversation à plusieurs reprises. Les nouveaux propriétaires y auraient peu goûté en estimant que Tuchel aurait pu faciliter davantage des transferts, notamment ceux de Raphinha et Jules Koundé, ardemment courtisés par les Blues avant de leur filer entre les doigts pour rejoindre le Barça.

Déjà au PSG, la cohabitation entre Thomas Tuchel et Leonardo, devenue invivable sur la fin, avait conduit au départ du technicien allemand.