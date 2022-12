Mercato: une offre importante de Newcastle pour Depay, en fin de contrat au Barça?

De retour de la Coupe du monde, Memphis Depay retrouve son quotidien compliqué au FC Barcelone, où le joueur n'a que peu de temps de jeu. Newcastle offrirait 20 millions pour s'attacher ses services mais l'attaquant préfèrerait partir libre en fin de saison.

Quand partira Memphis Depay? Si le départ à court terme de l'attaquant du Barça fait désormais peu de doute, la question est de savoir quand ce dernier fera ses valises. Libre en juin prochain, Memphis Depay ferait l'objet d'une offre de la part de Newcastle. D'après Mundo Deportivo et Sport, les Magpies auraient proposé 20 millions d'euros pour l'attaquant néerlandais du FC Barcelone, qui rentre d'un Mondial au Qatar conclu en quart de finale avec les Pays-Bas. Le joueur préfèrerait cependant, à l'heure actuelle, terminer sa saison pour partir libre.

C'est un bras de fer qui dure depuis l'été dernier entre Memphis Depay et le Barça. Le club, qui a besoin de liquidités, et qui est conscient que le joueur a encore une belle valeur marchande, cherche à le vendre, et un départ était proche en août dernier. De son côté, l'attaquant des Oranje, conscient que son contrat se termine le 30 juin 2023, a toujours privilégié un départ libre, afin de bénéficier de primes à la signature et avoir un panel plus large de courtisans.

Le Mondial ne lui a pas permis d'être revalorisé

Memphis Depay, qui n'a joué que 131 minutes avec le Barça en première partie de saison - notamment à cause de blessures -, allait au Mondial avec de grandes ambitions personnelles. Des ambitions partagées par le Barça, qui espérait qu'il pourrait briller et convaincre un bon nombre de clubs de s'intéresser à lui.

A l'issue de la compétition, le bilan est contrasté pour Memphis Depay. Arrivé diminué après avoir soigné une blessure, il n'a pu disputer que les 29 dernières minutes du match face au Sénégal, et la deuxièeme mi-temps contre l'Equateur. Dès le troisième match, il a pu être titularisé, mais sans jamais être en capacité de jouer l'intégralité d'un match. Au moment de faire les comptes, il quitte le Mondial avec un petit but au compteur (contre les Etats-Unis en huitième de finale).

Le FC Barcelone se retrouve dans une impasse, en cherchant à vendre un joueur qui n'a que très peu joué ces six derniers mois, et qui est bien décidé à s'engager libre dans le club de son choix en in de saison.