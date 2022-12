Mercato: en négociations avancées avec le Barça, Kanté pousserait pour un accord cet hiver

Sorti en phase de groupes de la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive, le FC Barcelone va devoir se renforcer l'été prochain sur le marché des transferts. Le club catalan, qui cible des joueurs libres, pourrait faire signer un pré-contrat à N'Golo Kanté.

Kanté, cible prioritaire du Barça. A la recherche de joueurs libres pour se renforcer, et pallier le probable départ de Sergio Busquets l'été prochain, le FC Barcelone a placé N'Golo Kanté en tête de sa short-list. D'après Sport, l'idée serait de lui faire signer un pré-contrat dès janvier, afin qu'il rejoigne libre le Barça l'été prochain, son contrat à Chelsea se terminant en juin. Kanté aimerait régler sa situation rapidement et ne se gêne pas pour le faire savoir. Un petit coup de pression destiné au Barça qui, bien qu'étant conscient de la concurrence sur le dossier, doit composer avec des problèmes financiers qui rendent la moindre négociation plus ardue. Sportivement aussi, le choix est audacieux mais peut sembler risqué.

Bientôt libre mais souvent blessé

Le recrutement potentiel de N'Golo Kanté présente des avantages et des inconvénients. Le milieu des blues correspond parfaitement aux recherches du club blaugrana: un joueur avec un gros volume de jeu, capable de jouer aussi bien en 6 qu'en 8 et pouvant s'adapter à plusieurs systèmes de jeu. Autre avantage de taille, l'international français (53 sélections) sera libre de tout contrat en juin prochain et Chelsea ne semble pas pressé de le prolonger, ce qui donne une longueur d'avance au Barça. Son recrutement ne nécessiterait donc aucune indemnité de transfert.

Cependant, le dossier présente deux principaux inconvénients. D'abord, le joueur aura 32 ans en juin prochain et son style de jeu nécessite un physique optimal. Là est le deuxième problème pour le Barça. Depuis une saison et demie, le corps de N'Golo Kanté l'a quelque peu lâché, et ses blessures musculaires se multiplient. La saison dernière, le milieu de terrain français avait manqué près d'un tiers des matches de son équipe. Blessé depuis mi-août, il ne devrait revenir à la compétition que fin février. Il a d'ailleurs manqué le Mondial avec l'Equipe de France. Une situation qui devient inquiétante et pose de réelles questions sur sa capacité à revenir en bonne forme physiquement.

Le Barça travaille sur d'autres pistes

En parallèle du dossier menant à N'Golo Kanté, le FC Barcelone travaille sur d'autres pistes pour renforcer son milieu de terrain, qualitativement et quantitativement. Parmi les joueurs qui seront en fin de contrat en juin 2023, le FC Barcelone étudie deux principales pistes. Celle menant au coéquipier de N'Golo Kanté, Jorginho, et une autre, toujours en Premier League, avec Youri Tielemans, le milieu de terrain de Leicester. Plus offensif, ce dernier n'a pas le même profil que Sergio Busquets, N'Golo Kanté ou Jorginho. Il s'apparente plus à un miieu de terrain relayeur.

Ruben Neves (Wolves) et Martin Zubimendi (Real Sociedad) sont eux aussi dans les petits papiers du club blaugrana, mais leur recrutement ne pourra se faire qu'en échange d'une indemnité de transfert. Le premier aura encore un an de contrat (fin en 2024) et le second a prolongé récemment, avec une clause libératoire qui s'élève à 70 millions d'euros. Inaccessible pour le Barça en l'état actuel des choses.