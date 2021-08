Mercato: la nouvelle offre de Chelsea pour Lukaku

Selon Sky Sports ce samedi, Chelsea n'a pas abdiqué dans le dossier Romelu Lukaku malgré un premier refus de l'Inter Milan, pour une offre estimée à plus de 100 millions d'euros. Les Blues vont faire grimper les enchères pour l'attaquant belge.

Chelsea cherche toujours à frapper un grand coup sur le mercato. Les Blues souhaitent se renforcer en attaque et ont dans le viseur Romelu Lukaku, passé au club entre 2011 et 2014 mais qui n'avait disputé que 15 matchs au total, prêté par deux fois sur la période. Champion d'Italie la saison dernière avec l'Inter Milan, Lukaku pourrait coûter cette fois plus de 100 millions d'euros.

Selon Sky Sports, après une première offre refusée à hauteur de 100 millions d'euros, Chelsea devrait revenir à la charge. Une offre de 115 millions d'euros serait sur le point d'être formulée. Le club italien en aimerait 15 de plus pour cèder son attaquant, auteur de 64 buts toutes compétitions confondues en deux saisons.

Davide Zappacosta dans le deal?

Une autre proposition consisterait à inclure le latéral droit italien Davide Zappacosta (29 ans) dans le deal, tout en soumettant 105 millions d'euros. Mais selon la presse italienne, l'Inter Milan semble plus faborable à accepter une offre sèche, n'incluant aucun joueur en échange.

L'idée de l'Inter Milan est de pouvoir réinvestir la somme reçue sur le marché des transferts. Le profil de Zappacosta n'emballe pas non plus les Nerazzurri. Duvan Zapata (Atalanta) et Joaquin Correa (Lazio Rome) ont eux été évoqués pour remplacer potentiellement Romelu Lukaku, qui aurait demandé de son côté à quitter le club, interessé par la perspective de revenir en Premier League.