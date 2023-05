Mercato: la petite phrase de l'agent de Verratti qui entretient le flou sur son avenir au PSG

Comme indiqué par RMC Sport il y a une dizaine de jours, un départ de Marco Verratti du PSG cet été est une hypothèse à ne pas écarter. Et les récents propos de Rafaela Pimenta, son agent, jettent encore plus le doute sur l’avenir du milieu de terrain italien.

L’histoire d’amour entre le PSG et Marco Verratti, débutée il y a maintenant plus d’une décennie, pourrait toucher à sa fin. Comme indiqué par RMC Sport il y a une dizaine de jours, le milieu de terrain italien est ouvert à un départ lors du prochain mercato d’été et, si ces envies se concrétisent, le club de la capitale ne s’y opposera pas.

Interrogée par le site CalcioMercato, Rafaela Pimenta, l’agent de l’ancien joueur de Pescara, jette encore un peu plus le doute sur l’avenir de son client. "Un Italien pense tôt ou tard à rentrer chez lui, il veut toujours revenir. Je ne peux pas dire que ce n'est pas le cas pour lui", a indiqué la représentante de l’Italien.

Des envies d'ailleurs malgré un contrat jusqu'en 2026

"La nostalgie est un moteur, même pour Marco. Ce qui est sur le point de se terminer, c'est sa onzième saison en France. Maintenant, le PSG doit finir le championnat, ensuite on verra. Ce n'est pas une affaire de Marco Verratti. C'est naturel, c'est normal", a conclu Rafaela Pimenta.

Arrivé à Paris en 2012 à l’âge de 19 ans, Verratti est sous contrat jusqu’en 2026. En privé, l’Italien, notamment marqué par la récente fronde des supporters et le très probable départ de Lionel Messi, ne cache plus ses envies d’ailleurs. Au club, ses frasques, ses sorties et son niveau de jeu cette saison ont fini de convaincre qu’il fallait envisager un transfert.

L’avenir de Verratti dépendra d’abord des grandes manœuvres à venir au PSG. Le club de la capitale cherche un nouvel entraîneur pour prendre la suite de Christophe Galtier. Son remplaçant sera libre de dire dès son arrivée s’il compte ou non sur Verratti. Si c’est le cas, l’Italien pourrait mettre de l’eau dans son vin. En attendant, et comme écrit par RMC Sport récemment, il envisage un retour dans son pays de naissance, comme à la Juventus ou encore l’Inter Milan.