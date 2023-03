Mercato: la petite phrase de l'agente de Haaland sur le Real Madrid

Rafaela Pimienta, l'agente de Erling Haaland, a confié ce jeudi à l'occasion du FT Business of Football Summit à Londres que si la Premier League était toujours la priorité des joueurs, le Real Madrid était aussi "le rêve des joueurs". Un indice sur la suite de la carrière du Norvégien?

Erling Haaand bientôt au Real Madrid? Invitée du FT Business of Football Summit à Londres ce jeudi, Rafaela Pimienta, l'agente de l'attaquant de Manchester City a rappelé que la priorité de bon nombre de ses joueurs était la Premier League, mais que le Real Madrid était toujours "le rêve des joueurs".

"Il y a la Premier League et puis il y a aussi le Real Madrid, a déclaré l'agent Rafaela Pimenta. Ils ont quelque chose qui leur est propre et qui est aussi le rêve des joueurs. Le Real Madrid entretient cette magie. Ils n'ont pas les compétitions hebdomadaires, mais ils ont la Ligue des champions."

City pour Guardiola et son père

Les géants espagnols ont soulevé le trophée de la Ligue des champions cinq fois depuis 2014 et ont éliminé Manchester City en demi-finales l'année dernière. Les Sky Blues n'ont eux toujours pas remporté la compétition européenne. Pourtant Haaland a choisi d'intégrer les rangs mancuniens en raison de l'opportunité de travailler avec Guardiola, de l'attrait de la Premier League et du fait que son père Alfie a également joué pour le club, explique son agente.

Un choix de destination plutôt réussi pour Erling Haaland, qui a connu un très bon début de saison à Manchester City, marquant 27 buts en Premier League depuis son transfert du Borussia Dortmund. Mais l'ombre d'un transfert au Real Madrid après son passage chez les Sky Blues ne s'est jamais vraiment dissipée. Son coach Pep Guardiola a même déjà dû démentir les informations selon lesquelles le contrat de l'attaquant contient une clause libératoire lui permettant de rejoindre le Real en 2024.

De son coté, Rafael Pimenta explique qu'elle et ses joueurs "essaient toujours de faire un plan" sur la façon dont ils veulent que leur carrière se déroule. "Nous devons faire un plan, nous devons avoir un objectif, développe-t-elle. Peut-être que nous ne l'atteindrons pas, mais si nous ne savons pas où nous allons, il est certain que nous n'y arriverons pas."

"Nous ne pouvons pas rester assis et attendre"

"Nous faisons des plans, oui, nous faisons des plans même s'il s'agit d'un jeune de 15 ans, confirme-t-elle au sujet de Erling Haaland, sans le révéler. Nous ne pouvons pas rester assis et attendre."



"Quand j'ai commencé dans ce métier, si je leur disais [à un joueur] : "tu déménages en Angleterre", ils me demandaient : "qu'est-ce que j'ai fait de mal ?"", rembobine-t-elle. Maintenant, quand on parle aux joueurs, et qu'on leur demande quel est leur objectif, ils disent la Premier League. Ils ne disent pas une équipe, City, Chelsea, Arsenal, ils disent la Premier League. C'est la première fois en 25 ans que j'entends autant de joueurs dire "Je veux aller dans une ligue, pas dans un club". C'est l'endroit où il faut être pour un agent."