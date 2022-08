Affaire Pogba: Mathias Pogba en remet une couche sur son frère Paul sur une affaire familiale

Au lendemain de la publication de sa vidéo où il promet des révélations sur son frère Paul, mais aussi sur Kylian Mbappé et Rafaela Pimienta, Mathias Pogba répond au milieu de la Juventus, qui avait dénoncé ce dimanche des tentatives d'extorsion.

"Un seul tweet et autant d'engouement, waw, hier j'avais envie de m'exprimer mais je vois que je ne suis pas le seul". C'est une nouvelle fois via son compte Twitter que Mathias Pogba prend la parole, au lendemain de sa vidéo surprise où il annonçait que "ça va être explosif" au sujet de révélations à venir sur son frère Paul mais également Kylian Mbappé et Rafaela Pimienta, qui a pris la succession de Mino Raiola.

"Je comprends que vous ayez des questions, en plus je vois que mon frère a répondu via ses avocats pour se donner de la crédibilité", poursuit-il en référence à la réaction de son clan, qui dénonce ce dimanche des "menaces et tentatives d'extorsion en bande organisée".

"Mon frère a prétendu à la police italienne ne pas connaître notre cousin direct, avec qui on a grandi"

"J'espère que vous ne vous ferez pas avoir par une tentative de manipulation des médias et des autorités, ajoute Mathias Pogba. Quand on est célèbre le monde est avec vous, les autorités écoutent plus attentivement. Mais ça ne vous met pas au-dessus de la justice, les policiers ne sont pas vos larbins!"

Comme annoncé par l'AFP, une enquête a été ouverte en France sur ces soupçons, à laquelle il répond indirectement. "Ah, et Il y a peu, mon frère a prétendu à la police italienne ne pas connaître notre cousin direct, avec qui on a grandi, lui rendant une banale visite et qui ne lui a rien fait, la famille pouvant en témoigner, assure-t-il. Ça parlait de plainte pour harcèlement contre un cousin innocent..."

"Quelqu'un qui n'est pas honnête avec les policiers sans raison, sera-t-il honnête avec vous?"

"On dirait que certains ne comprennent pas pourquoi je parle de l'histoire de mon cousin, précise-t-il ensuite. Quelqu'un qui n'est pas honnête avec les policiers sans raison, sera t-il honnête avec vous, même si il parle au travers de ses avocats? Sinon pour le reste, patience, ça arrive..."

"Il y aura de nombreux éléments et témoignages pour confirmer mes propos, avait aussi promis l'attaquant de 32 ans dans sa vidéo. Tout ça risque d'être explosif et de faire grand bruit." L'affaire fait déjà parler, en attendant d'éventuelles déclarations.