Mercato: la presse espagnole toujours fébrile avant le dénouement du feuilleton Mbappé

Alors que la décision finale de Kylian Mbappé n'est désormais plus qu'une question d'heures, la presse espagnole se fait l'écho de l'inquiétude qui règne à Madrid. La temporisation du champion du monde n'est plus du goût de plusieurs journalistes madrilènes.

L'attente est interminable à Madrid. Et un peu partout ailleurs. Sur les lèvres et dans les écrits de la presse madrilène, c'est toujours le même nom qui revient sans cesse : celui de Kylian Mbappé. Et ce samedi matin, le ton se fait plus inquiet, voire parfois vindicatif contre le champion du monde français.

L'avenir de Mbappé inquiète la presse espagnole

Alors qu'une décision publique concernant l'avenir du numéro 7 du PSG doit intervenir dans les prochaines heures - vraisemblablement ce week-end d'après des informations confirmées par RMC Sport - la presse espagnole se montre de plus en plus inquiète concernant la future venue du meilleur joueur de Ligue 1 à Madrid. Certains éditorialistes n'hésitent pas à pointer du doigt le clan Mbappé, maître du temps dans ce feuilleton de longue haleine et qui entretient le doute sur son choix définitif. Pour le quotidien AS, l'international français "a dérouté tout le monde avec sa stratégie de communication sur sa décision finale", alors que les offres du Real et du PSG sont sur sa table. "Malheureusement, on se souvient de situations bizarres et malheureuses comme celle de Griezmann à l'époque avec l'Atlético et le Barça", écrit AS.

Du côté de Marca, on surveille avec attention le dernier match de la saison de Mbappé avec Paris en Ligue 1, ce samedi soir contre Metz (21 heures). Si celui-ci veut conclure de la meilleure des manières en signant un doublé inédit de trophées individuels en championnat de France, en terminant meilleur buteur et passeur, l'attention ne sera évidemment pas portée sur sa performance sportive de l'autre côté des Pyrénées.

"Au Real ils ont opté pour cette tactique : il ne reste plus qu'à attendre. Ils étaient optimistes en début de semaine car ils avaient le oui du joueur, mais aujourd'hui ils n'assurent plus qu'il jouera pour Madrid en attendant de savoir ce que dira Kylian", peut-on lire dans Marca, qui titre son édition du jour par "Le doute offense".

On sait que le joueur sera mis à l'honneur par le public parisien et le club après la rencontre, dans le cadre des festivités pour le 10e sacre des Parisiens, au même titre que le capitaine Marquinhos et l'octuple champion de France (un record) Marco Verratti. De là à espérer gratter une petite déclaration, il n'y a qu'un pas... Après la cérémonie des trophées UNFP dimanche dernier, Mbappé avait affirmé que son choix était "quasiment fait" et que l'annonce aurait lieu avant le rassemblement des Bleus, prévu la semaine prochaine.

Interrogé sur l'avenir de son attaquant, vendredi en conférence de presse, Mauricio Pochettino a avoué "ne pas connaître sa décision", se méfiant du trop-plein "d'informations et de rumeurs". Quoi qu'il en soit, en Espagne, les avis se montrent un peu plus partagés au fur et à mesure que le feuilleton approche de son terme.

Questionnés au micro de RMC Sport sur la venue potentielle de Mbappé au Real, plusieurs supporters expriment leur fatigue face à autant de bruits de couloirs. Si certains se veulent optimistes, d'autres, en revanche, ont déjà le sens de la formule en cas de prolongation avec Paris : "Mbappé a plus besoin du Real que le Real n'a besoin de Mbappé".