PSG: la presse espagnole souhaite la bienvenue à Mbappé à Madrid

Le séjour de Kylian Mbappé à Madrid agite la presse espagnole qui lui souhaite la bienvenue, ce mardi, dans la ville de son possible futur club, le Real. Pour As, le transfert sera annoncé en juillet.

En affichant ostensiblement sa présence à Madrid sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé était sûr de faire effet. Et cela n’a pas manqué. Son séjour dans la capitale espagnole est commenté en boucle depuis lundi et se retrouve en un des deux principaux quotidiens sportifs de la ville, ce mardi. Les deux journaux reprennent la même photo postée par le joueur aux côtés d’Achraf Hakimi sur Instagram sur laquelle les deux coéquipiers s’affichent dans un ascenseur.

L'annonce de son transfert au Real en juillet, selon As

"Mbappé à Madrid!", clame Marca dans un titre qui pourrait de nouveau se retrouver à l’affiche dans quelques semaines. Le journal rappelle que "le désir du joueur est toujours de jouer au Real" mais que l’annonce de sa possible arrivée n’arrivera pas avant la fin de la saison avec le PSG. As est encore plus précis. Le journal affiche "bienvenue" en grand et indique de son côté que le transfert sera annoncé en juillet.

L’attaquant du PSG a profité d’une journée de repos lundi pour se rendre à Madrid au lendemain du match nul face à Troyes (2-2). A deux mois de la fin de son contrat, aucune option ne peut être écartée. Selon Jérôme Rothen, ancien du PSG et membre de la Dream Team RMC Sport, un rendez-vous a été planifié cette semaine entre Mbappé et le Real. Mais l’option d’une prolongation au PSG est toujours sur la table. "Il a ouvert la porte à une prolongation, il laisse la chance au PSG de lui proposer quelque chose de cohérent, a ajouté Rothen vendredi. Mais ce n'est pas l'argent en première ligne, c'est le projet sportif. Il veut ces réponses là et il les attend. Il ne les a pas. Sa logique, si rien ne change au PSG, c'est de partir et ça n'a pas évolué."

Jeudi dernier, sa mère, Fayza Lamari, a démenti publiquement une information du Parisien selon laquelle une prolongation au PSG était en vue. "Il n’y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain (ou un quelconque autre club), a assuré la mère du champion du monde ce jeudi en fin de journée sur Twitter. Les discussions autour de l’avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix, dans le respect de toutes les parties."