Mercato: la réponse d'Ancelotti sur son avenir après la défaite du Real contre Manchester City

"La saison prochaine, nous serons là", a déclaré Carlo Ancelotti, en réponse à une question sur son avenir après la défaite du Real Madrid contre Manchester City en Ligue des champions.

Et maintenant? Quel avenir pour Carlo Ancelotti? Après la défaite 4-0 de son Real Madrid contre Manchester City en demi-finale retour de Ligue des champions, l'entraîneur italien de 63 ans semble se retrouver dans une position inconfortable. Son contrat se termine dans un an, mais l'intérêt de la fédération brésilienne de football à son égard pour le poste de sélectionneur de l'équipe nationale, la perte du titre européen et le sacre du FC Barcelone en championnat alimentent les rumeurs d'un possible départ cet été.

Mais au micro de Canal+ après la défaite à l'Etihad Stadium, Carlo Ancelotti a écarté l'hypothèse que cette défaite ait une conséquence directe sur son futur à Madrid: "Il n'y a pas de problème", a-t-il d'abord répondu. "La saison prochaine, nous serons là à lutter pour gagner une autre Ligue des champions", a-t-il ensuite ajouté.

"On ne va pas en faire un drame"

Puis en conférence de presse, le "Mister" a exprimé de la sérénité, toujours en s'impliquant dans le projet de la saison à venir: "Cette défaite n'est qu'une étape pour faire mieux l'an prochain. (...) On est déjà tourné vers la prochaine Ligue des champions où on voudra être compétitifs. Manifestement, le match ne s'est pas déroulé comme on l'avait prévu. Mais on ne va pas en faire un drame".

Carlo Ancelotti, qui aura 64 ans en juin, avait récemment déclaré qu'il souhaitait "rester" au Real Madrid. Tout en laissant la porte ouverte aux dirigeants brésiliens qui aimeraient lui confier les clés de la Seleção en vue de la Coupe du monde 2026. "Je ne connais pas le président de la fédération brésilienne Maintenant, s'il souhaite venir à Madrid pour discuter avec moi, j'adorerais le rencontrer et le saluer", avait-il admis.