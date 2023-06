Mercato: la réponse de Thierry Henry sur une possible arrivée au PSG

Cité comme possible adjoint de Julian Nagelsmann en cas d'arrivée de l'Allemand sur le banc du PSG cet été, Thierry Henry s'est exprimé sur son avenir samedi soir.

Qui sera sur le banc du PSG la saison prochaine ? A l’instant T, le départ de Christophe Galtier n’a toujours pas été officialisé, mais il ne fait aucun doute. Luis Campos s’est chargé de lui annoncer la nouvelle et il ne reste plus qu’à négocier un accord financier à l’amiable pour tourner la page.

Dans le même temps, les discussions avancent avec Julian Nagelsmann, même si le dossier est encore loin d’être bouclé, comme expliqué par RMC Sport. Autre certitude : aucun nom ne fait aujourd’hui consensus en interne mais Nagelsmann est toujours le mieux placé.

En cas d’arrivée de l’Allemand dans la capitale, le nom de Thierry Henry a été avancé pour l’épauler en tant qu’adjoint. Une piste qui aurait toutefois pris du plomb dans l’aile selon les dernières informations de L’Equipe. Présent à Istanbul samedi pour débriefer la finale de la Ligue des champions pour la chaîne américaine CBS, le champion du monde 1998 s’est exprimé sur son avenir et le possible intérêt du PSG.

"Je n'ai parlé à personne"

"Je vois beaucoup de gens parler pour moi alors que je n’ai parlé à personne. Personne. Et les gens parlent. Il y a récemment un journaliste qui a utilisé le fait qu’il voulait faire un article à propos de l’émission, qui était un bon article, mais à un moment il a parlé de mon contrat avec CBS qui, n’est pas comme le vôtre (rires, en s'adressant à ses collègues de CBS), mais il a demandé si j’allais être ici (dans l’émission) l’année prochaine et j’ai seulement répondu : ‘Vous savez je vais devoir voir ces contrats’. Et il a utilisé ma réponse pour parler à propos des rumeurs. Et voir où je vais, ce qui était hors de propos car le métier de journaliste n’est pas de mentir aux gens", a commenté Henry.

"Il m’a demandé à propos du club et j’ai dit : « Ce n’est pas vrai ». Donc, je suis là en ce moment (au sujet du PSG) : « Nous allons nous asseoir et parler »", a-t-il conclu.