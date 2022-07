Copa Libertadores: très maladroit sur penalty, Benedetto précipite l’élimination de Boca Juniors

Boca Juniors a été éliminé en huitièmes de finale de la Copa Libertadores dans la nuit de mardi à mercredi par Corinthians (0-0, 5-6 t.a.b). Un échec qui porte le sceau d’un homme: l’ancien marseillais Dario Benedetto, auteur d’un penalty raté dans le temps réglementaire avant d’en manquer un second au cours de la séance de tirs au but.

Une soirée cauchemardesque. La performance de Dario Benedetto contre Corinthians dans la nuit de mardi à mercredi a précipité l’élimination de Boca Juniors dès les 8es de finale de Copa Libertadores (0-0, 5-6 t.a.b) pour la deuxième année de suite. L’ancien attaquant de l’OM a placé un penalty sur le poteau, avant d’expédier son tir au but dans les tribunes de la Bombonera.

20 tirs à 1 pour Boca, 2 énormes échecs pour Benedetto

Accroché au Brésil à l’aller (0-0) dans un match marqué par des incidents racistes, Boca Juniors ne parvient pas à faire la différence lors du match retour devant son public, malgré des statistiques écrasantes (20 tirs à 1) et un penalty manqué en première période. À la demi-heure de jeu, ‘Pipa’ fracasse le poteau droit sur sa tentative. Une heure plus tard, son équipe est conduite à une séance de tirs au but après 180 minutes infructueuses.

L’ancien avant-centre de l’OM, reparti en Argentine en janvier dernier après l’échec de son prêt à Elche, a une seconde chance de se muer en sauveur. Cinquième tireur de son équipe qui mène 3-2, il manque totalement sa balle de match. Choisissant encore la force, son tir au but termine largement au-dessus du cadre, en direction d'un public qui était prêt à exulter. Quelques minutes plus tard, l’ancien défenseur de Valenciennes Carlos Gil qualifie évidemment le club brésilien pour les quarts de finale.

Le troll des Corinthians après le match

À l'issue de la rencontre, les Corinthians se sont assez peu émus de la maladresse de Benedetto, bien au contraire. Sur leur compte Twitter, les Brésiliens ont posté une fausse licence de leur club au nom du malheureux du soir, accompagné d'un ironique "merci!"

Interrogé sur le double échec de son attaquant, l’entraîneur des xeneizes Sebastian Battaglia défend son joueur. "La décision était la sienne, déclare-t-il en conférence de presse dans des propos relayés par Tyc Sports. Il était confiant. Nous donnons confiance à tout le monde (…). Ce sont ces nuits où peut-être que les choses ne fonctionnent pas". En larmes après l’élimination de son équipe, Dario Benedetto ne va pas le contredire.