Mercato: Laurent Batlles intéresse le LOSC pour la saison prochaine

INFO RMC Sport - Le LOSC est intéressé par le profil de Laurent Batlles en cas de départ de Jocelyn Gourvennec à l'issue de la saison. L'ancien entraîneur de l'ESTAC licencié en décembre 2021, a également reçu plusieurs propositions de la part de clubs de Ligue 2.

Sans club depuis son départ de Troyes en décembre 2021, Laurent Batlles conserve une cote élevée dans le football français. Plusieurs clubs de Ligue 2 l’ont sondé. Mais quelques clubs de l’élite également. Parmi eux le LOSC. En cas de départ de Jocelyn Gourvennec en fin de saison, selon nos informations, Laurent Batlles fait partie des profils les plus appréciés par les dirigeants lillois.

D'autres offres l'été passé

L'ancien entraîneur de l'ESTAC, dont le style de jeu attrayant avait séduit les supporters et les amateurs du championnat français, avait quitté ses fonctions dans l'Aube "d’un commun accord et en bonne intelligence" lors de la trêve internationale le 30 décembre 2021. Un décalage entre la direction et le jeune technicien troyen semblait être à l'origine de ce départ, puisque l'arrivée de jeunes pépites venues de Manchester City et ne bénéficiant que de peu de temps de jeu était au coeur des crispations.

Après être parvenu à faire monter le club en Ligue 1, l'entraîneur comptait en effet se maintenir grâce au groupe qu'il avait crée. Et ce malgré les différentes offres d'autres clubs du championnat de France, comme Toulouse ou Montpellier, qui avaient fait part de leur volonté de le recruter. Entraîneur révélation en Ligue 2 cette saison, Laurent Batlles était alors lié jusqu’au 30 juin 2023 avec le club de l’Aube et avait fait le choix d'y rester.

Alors que le LOSC semble chercher un successeur à Jocelyn Gourvennec, son nom a donc été coché par Olivier Létang. David Bettoni, un temps pressenti pour prendre cette place sur le banc des Dogues, assure lui ne pas être entré en contact avec la direction lilloise pour l'obtention du poste à l'été.