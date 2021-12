Mercato: le Barça aurait lâché l'affaire pour Dembélé

Selon le quotidien catalan Sport, Ousmane Dembélé ne prolongera pas au FC Barcelone, qui ne peut plus lui faire d'offre supérieure. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le club catalan, l'ailier français semble de plus en plus proche d'un départ.

Le dossier Ousmane Dembélé continue d'agiter l'actualité catalane. En fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone, l'international français aurait reçu une nouvelle offre de prolongation... sans avoir l'intention de l'accepter. Selon des informations du quotidien Sport, le club blaugrana - qui serait allé au max de ses capacités financières - commence à perdre patience et la tendance semble désormais à un départ.

Le Barça ne souhaiterait pas monter plus haut alors que Dembélé envisagerait de meilleures offres. Recruté près de 140 millions d'euros à l'été 2017 au Borussia Dortmund, le joueur de 24 ans ne s'est jamais vraiment imposé en Catalogne, perturbé trop régulièrement par des blessures.

La presse catalane révélait ces derniers jours qu'un ultimatum avait été fixé au 15 décembre, alors que des intérêts ont fuité à l'étranger. Manchester United, Newcastle ou le Bayern ont été annoncés comme des pistes pour l'ailier.

Pour rappel, Ousmane Dembélé pourra signer pour une autre équipe à partir du 1er janvier prochain, mais pour la saison prochaine. Un départ de l'ancien joueur du Stade Rennais serait forcément un coup dur pour le Barça, d'autant plus au vu des difficiltés économiques actuelles, qui n'aurait aucune contrepartie financière.

Xavi compte sur Dembélé

Nommé en novembre dernier en remplacement de Ronald Koeman, Xavi avait rapidement indiqué son souhait de voir Ousmane Dembélé prolonger l'aventure. "Dembélé, à sa position, avec du travail, il peut être le meilleur du monde. Je n'ai aucun doute sur ses capacités, il va être un crack mondial. Tout va dépendre de sa mentalité, il faut aussi prendre soin de lui, on doit l'aider, mais il n'y a aucun doute, sa prolongation est une priorité pour nous c'est clair", avait-il déclaré.

Titulaire mercredi dernier lors de la déroute du Barça (3-0) face au Bayern Munich en Ligue des champions, Ousmane Dembélé n'a participé qu'à sa 5e rencontre cette saison, toutes compétitions confondues. Le champion du monde 2018 ne s'est pas encore montré décisif.