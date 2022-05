Mercato: le Barça lance son opération dégraissage avec Lenglet et Umtiti

Au moins huit joueurs du FC Barcelone seront poussés vers la sortie l’été prochain dont les Français Clément Lenglet et Samuel Umtiti, mais aussi plusieurs recrues récentes du club.

Leurs noms sont désormais systématiquement rangés dans la liste des départs souhaités. Selon Mundo Deportivo, les Français Clément Lenglet et Samuel Umtiti sont de nouveau cités parmi les joueurs dont le FC Barcelone souhaite se séparer l’été prochain. En proie à de graves difficultés financières, le Barça veut fortement dégraisser son effectif pour pouvoir se renforcer. Huit joueurs au moins sont poussés vers la sortie, dont les deux défenseurs français, peu utilisés par Xavi et sous contrat jusqu’en 2026.

Deux recrues récentes en font aussi partie: Adama Traoré, arrivé en janvier dont l’option d’achat ne sera pas levée, et Luuk de Jong qui a rejoint le club l’été dernier mais qui retournera à Séville. Arrivé en 2020, Martin Braithwaite ne sera pas retenu non plus, même s’il est encore sous contrat jusqu’en 2024. Le gardien Neto, le défenseur Oscar Mingueza et le milieu de terrain Riqui Puig seront aussi invités à partir.

Pour Frenkie de Jong et Memphis Depay, la situation est différente. Les deux joueurs disposent d’une certaine valeur sur le marché et pourront aussi partir à condition que les offres conviennent au club, en quête de liquidités. Philippe Coutinho en fera entrer dans les caisses puisqu’Aston Villa devra lever l’option d’achat de 20 millions d’euros assortie à son prêt.

L’incertitude plane sur Daniel Alves (38 ans) en fin de contrat après avoir rejoint le club en novembre. Le Barça n’a pas encore décidé s’il allait conserver son latéral droit brésilien. Le club catalan souhaite en revanche poursuivre avec Ousmane Dembélé mais les négociations sont très complexes pour la prolongation du Français, en fin de contrat en juin. Parmi les joueurs actuellement prêtés (Philippe Coutinho, Francisco Trincao, Miralem Pjanic, Ibaki Pena et Alex Collado), seuls Pena et Collado pourraient rester