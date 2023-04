Mercato: le Barça "n'a pas parlé" avec Messi pendant sa visite à Barcelone

Lionel Messi a profité de quelques jours de repos récemment accordés par le PSG pour se rendre à Barcelone. Suffisant pour relancer la rumeur d'un retour au Barça l'été prochain. Mais le club catalan l'assure, il n'y a eu aucune discussion avec le champion du monde.

Il a retrouvé le Camp des Loges. Entre la victoire du PSG sur la pelouse d’Angers (2-1) vendredi soir en championnat et son retour à l’entraînement ce mercredi matin, Lionel Messi a bénéficié, comme ses coéquipiers, de quelques jours de repos. Le champion du monde argentin en a profité pour prendre la direction de Barcelone, où il s’est rendu en famille, entouré de quelques amis. Un passage qui a bien sûr alimenté les rumeurs sur un possible retour au Barça cet été.

"Il aime venir à Barcelone"

En fin de contrat au mois de juin, le natif de Rosario n’a pas encore annoncé où il jouera la saison prochaine. De quoi enflammer les socios du club blaugrana, qui rêvent de le voir revenir, deux ans après son départ. Son nom est d’ailleurs régulièrement scandé au Camp Nou ces dernières semaines. Mais selon la presse catalane, aucune rencontre n’a eu lieu avec les dirigeants du Barça durant son week-end prolongé en Catalogne.

Une information confirmée ce mercredi par Mateu Alemany, le directeur du football du FC Barcelone. "Nous n'avons eu aucun contact avec Messi. Il aime vraiment venir à Barcelone, il était ici pendant quelques jours comme d'habitude, mais nous n'avons pas parlé", a-t-il déclaré au micro de DAZN en marge de la rencontre de Liga au Rayo Vallecano. A moins que Doha ne renverse la table, Messi ne sera plus Parisien la saison prochaine, comme l'a révélé RMC Sport.

Il y a encore quelques mois, la tendance était plutôt à une prolongation de l’Argentin. Mais la Coupe du monde est passée et les liens entre les deux parties se sont distendus. Continuer à Paris n’est pas non plus la priorité du septuple Ballon d’or.