Mercato: le Barça n’envisage pas de faire revenir Neymar cet été

Un retour de Neymar au FC Barcelone n’est pas à l’ordre du jour alors que Nasser Al-Khelaifi, président du PSG, a laissé planer le doute sur l’avenir de la star brésilienne au club.

Actuellement en vacances, Neymar (30 ans) agite toute de même l’actualité du PSG à son insu. Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, a semé le doute sur l’avenir de la star brésilienne à Paris, mardi dans plusieurs interviews en l’exhortant à sortir de zone de confort. "Ce que je peux vous dire, c’est que nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière, a-t-il déclaré dans Le Parisien. Beaucoup plus! Ils doivent tous être à 100 %. À l’évidence, on n’a pas été assez bons pour aller loin. Pour la saison prochaine, l’objectif est clair: travailler chaque jour à 200 %. Donner tout ce qu’on a pour ce maillot, donner le maximum et on verra le résultat. Il faut redevenir humbles. Il faut changer pour éviter les blessures, les suspensions et les fautes qui font basculer un match."

"On arrête de dire: ‘On veut gagner ça et ça et ça’, avait-il poursuivi. On construit. Il faut se discipliner, sur le terrain et en dehors. Celui qui veut rester dans son confort, qui ne veut pas se battre, il restera de côté. Et il faut créer une vraie équipe, retrouver un véritable esprit collectif. Ce sera la mission du nouvel entraîneur. On veut des joueurs fiers de représenter le PSG et prêts à se battre chaque jour."

Le président du PSG s’était fait plus flou sur l’avenir de Neymar dans Marca: "On ne peut pas parler de ces questions dans les médias, certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées." Du côté du joueur, la position est très claire: il veut rester au club. Selon L’Equipe, une année optionnelle va même se débloquer dans son contrat au 1er juillet. A ce moment, le Brésilien sera lié à Paris jusqu’en 2027.

Les prétendants ne seraient pas nombreux à pouvoir faire venir le Brésilien. Selon El Chiringuito, le Barça - son ancien club qui avait tenté de le faire revenir en 2019 – n’envisage pas du tout de tenter le coup cet été. "Pour le moment, le club n’envisage pas l’option Neymar", a confié un journaliste de l’émission. Les Catalans sont pleinement focalisés sur la venue de Robert Lewandowski.