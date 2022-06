PSG: Neymar devrait être automatiquement prolongé jusqu'en 2027

Neymar, qui a vu son président Nasser Al-Khelaïfi entretenir le doute sur son avenir au PSG, va bientôt voir son bail s'étirer jusqu'en 2027, selon une information de L'Equipe.

C’était le 8 mai 2021. Au bout d’un très long feuilleton, Paris officialisait la prolongation de Neymar avec à la clé un contrat de trois ans pour son attaquant brésilien, arrivé en 2017 du FC Barcelone pour 222 millions d’euros, soit le plus gros transfert de l’histoire du football.

"Le centre de gravité de notre ambitieux projet pour faire grandir le PSG se situe dans le cœur, le talent et l’implication totale de nos joueurs, expliquait alors Nasser Al-Khelaïfi. Je suis fier de voir Neymar réaffirmer aujourd’hui son engagement à long terme, jusqu’en 2025, au sein de la famille du Paris Saint-Germain, dont il continuera à ravir les fans."

Il ne veut pas partir

Un an plus tard, le message n’est plus tout à fait le même. Dans ses dernières interviews, le président parisien a entretenu le flou sur l’avenir de Neymar. "Ce que je peux vous dire, c’est que nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière, a-t-il déclaré dans Le Parisien. Beaucoup plus ! Ils doivent tous être à 100%." Il ne s’est pas montré beaucoup plus clair auprès de Marca : "On ne peut pas parler de ces questions dans les médias, certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées."

En attendant, il semble aujourd'hui assez difficile de trouver un potentiel acheteur pour l’ancienne pépite de Santos, qui touche l'un des plus gros salaires du football mondial, auquel il faudrait probablement ajouter une importante indemnité de transfert. Surtout que Neymar va se retrouver lié au PSG jusqu’en 2027. Selon L’Equipe, deux années en option figuraient dans le contrat qu’il a signé au printemps 2021 : la première s’est activée au 1er juillet 2021, la seconde est prévue pour le 1er juillet 2022. Dans moins de dix jours, le contrat de Neymar s’allongera donc jusqu’en 2027.

D’après le quotidien, il n’a de toute façon pas prévu de faire ses valises durant ce mercato estival. Ni pour Newcastle ni pour une autre destination. Son entourage aurait également jugé "sévères" les propos tenus par Nasser Al-Khelaïfi. Cette saison, Neymar a inscrit 13 buts et distillé 8 passes décisives en 28 apparitions toutes compétitions confondues.