Mercato: le Barça prolonge Araujo... et fixe sa clause à un milliard

Le FC Barcelone a annoncé la prolongation de contrat du défenseur central Ronald Araujo pour trois saisions supplémentaires, soit jusqu'en 2026. L'international uruguayen voit sa clause libératoire désormais fixée à un milliard d'euros.

Le FC Barcelone a officialisé ce mardi le renouvellement du contrat de Ronald Araujo (23 ans) jusqu'en 2026. Le défenseur central, qui devait terminer son contrat avec le club catalan à l'été 2023, va prolonger son contrat de trois années supplémentaires et disposera d'une clause libératoire d'un milliard d'euros. La cérémonie de signature aura lieu ce vendredi à 13h30 sur le terrain du Camp Nou en présence du président Joan Laporta.

Des offres anglaises qui n'ont pas pesé suffisamment

Du côté de la presse catalane, on assure que le défenseur central a toujours voulu qu'il en soit ainsi, et souhaitait prolonger avec le club qui l'a fait changer de dimension, après un bref passage en équipe réserve. Formé en Uruguay, au CA Rentistas et à Boston River, l'international uruguayen de 23 ans avait fait le saut en Europe en rejoignant le Barça B en 2018.

Jeune prometteur à son poste, il avait profité des absences de Gerard Piqué, Clément Lenglet et Samuel Umtiti pour s'imposer. Depuis l'arrivée de Xavi sur le banc, il est l'une des pièces maîtresses de l'arrière-garde barcelonaise, alternant entre défenseur central droit ou même latéral droit lors des grands matchs.

Gagnant en expérience malgré son jeune âge, Ronald Araujo était courtisé par plusieurs clubs anglais et le Real Madrid, qui y voyaient une bonne opportunité à un an de sa fin de contrat. En renouvelant avec le Barça, il a refusé des offres mirobolantes venues de Premier League, certaines proposant même le double du montant offert par les Blaugranas, selon Mundo Deportivo.

Gavi et Dembélé, les prochains sur la liste

Concédant finalement à quelques demandes financières du joueur, de par son changement de statut depuis le début de saison, le club a accepté de ne le prolonger que trois ans, afin qu'il touche autant que sur les cinq ans initialement prévus par les dirigeants.

Le FC Barcelone doit encore prolonger le contrat de Gavi, qui se finit lui aussi en 2023, et celui d'Ousmane Dembélé, qui se termine à l'été. Le dossier du jeune milieu de terrain devrait cependant être bouclé dans la foulée de celui d'Araujo, la presse catalane assurant unanimement que le jeune de 17 ans souhaite rester au Barça, malgré l'offre de Liverpool.