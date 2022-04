Barça: Ousmane Dembélé, roi d’Europe des passes décisives

Revenu en très grande forme après sa mise à l’écart cet hiver, l’ailier du FC Barcelone Ousmane Dembélé est le joueur qui a la meilleure moyenne de passes décisives par match parmi les cinq principaux championnats européens.

Si un joueur devait symboliser le beau come back du Barça en Liga, Ousmane Dembélé figurerait au sommet de la liste. "Persona non grata" au sein de son propre club cet hiver pour avoir refusé de prolonger son contrat puis de quitter la Catalogne au mercato d’hiver, l’ailier français bientôt âgé de 25 ans (il les fêtera le 15 mai) a fait taire ses nombreux détracteurs et éteint les sifflets du Camp Nou qui avaient accompagné son retour.

Au crédit du champion du monde, des dribbles et des accélérations foudroyantes bien sûr, mais aussi des passes décisives qui ont permis aux Blaugrana de revenir à la deuxième place de Liga avant de recevoir le Rayo Vallecano dimanche (21h), en match en retard de la 21e journée de Liga.

Devant Messi, Müller et Mbappé

Si Ousmane Dembélé n’avait offert que deux "assists" lors de la première partie de saison avant d’être mis à l’écart, il en adressées neuf depuis son retour face à l’Espanyol le 14 janvier. Avec ses 11 passes décisives, l’ancien joueur du Borussia Dortmund carbure à une moyenne impressionnante de 0,69 assist par match en Liga. Aucun joueur ne fait mieux dans les cinq principaux championnats européens. Ousmane Dembélé devance la star du PSG Lionel Messi (0,62 par match), l’attaquant du Bayern Munich Thomas Müller (0,55) et Kylian Mbappé (0,47).

Discussions dans les prochains jours pour une prolongation

Cette réussite et ce retour en grande forme de l’international français s’expliquent notamment par le soutien inconditionnel de son coach Xavi. Depuis que l’ex-maitre à jouer catalan a pris les commandes du Barça, il n’a cessé de l’encourager et de le soutenir malgré les réticences au sein de sa direction et des socios.

Dans le vestiaire, Xavi a même pris comme exemple Ousmane Dembele après le match face à Cadix (0-1) en début de semaine: "Regardez Ousmane, c’est un exemple, vous devriez regarder ce qu’il fait et la façon dont il est investi en ce moment alors qu’il est en fin de contrat", a dit à ses joueurs le champion du monde 2010.

A propos de son avenir, justement, la direction du FC Barcelone et Moussa Sissoko, l’agent de Dembélé, doivent se revoir dans les prochains jours pour parler une nouvelle fois d’une prolongation. Xavi a demandé à Joan Laporta de tout faire, dans la mesure du possible, pour garder Ousmane Dembele, en qualifiant de "priorité" ce cas auprès de son président. Dembele, qui est en contact avec le PSG, prendra sa décision à la fin de la saison.