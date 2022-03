PSG: "Ils ne se parlent pas, il n'y a pas de vie", Rothen pointe l'absence de cohésion du vestiaire

Au lendemain de la déroute du Paris Saint-Germain sur la pelouse de l'AS Monaco (3-0), Jérôme Rothen s'est montré très dur à l'égard des Parisiens, à qui il reproche de ne pas communiquer entre eux après des désillusions en pagaille. L'ancien joueur du PSG, dans "Rothen s'enflamme", regrette le manque de leadership et de sursaut des Parisiens.

La défaite de trop. Dix jours après l'élimination en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, le Paris Saint-Germain s'est incliné dimanche sur la pelouse de l'AS Monaco (3-0) en Ligue 1, au terme d'une prestation insignifiante. Les désillusions s'enchaînent pour le PSG et le vestiaire en pâtit.

Dans l'émission "Rothen s'enflamme" ce lundi, Jérôme Rothen s'en est pris aux joueurs parisiens, coupables selon eux de ne pas réagir malgré l'accumulation de défaites ces dernières semaines. Et selon l'ancien joueur du PSG (2004-2010), l'un des problèmes vient du vestiaire: "Il n'y a pas de vie de groupe et ce n'est pas la réalité dans les autres clubs. Un club qui gagne, c'est un vestiaire qui vit bien."

"Ils s'en foutent tous"

Rothen souligne que "sur un groupe de 25 joueurs, tu ne peux pas avoir d'affinités avec tout le monde", mais qu'une vie de groupe doit exister. "Tu dois instaurer une vraie communication dans le vestiaire. Mais eux, ils ne se parlent pas. Il n'y a pas de vie (de groupe, ndlr)", insiste l'ancien Parisien.

Une donnée qui fait défaut au PSG cette saison et qui découle "du manque de leadership" dans le club de la capitale, selon Rothen: "Il n'y a pas de leader, de mec qui va haranguer les autres, remettre les têtes à l'endroit, parce qu'ils s'en foutent tous." "Tout éclate au grand jour et c'est tant mieux. Dans le foot, on arrive à cacher des choses au grand public. Mais tu ne peux pas tout masquer", insiste Rothen.

Une fin de saison cauchemar?

Sans leader, sans communication entre joueurs, les Parisiens ont totalement sombré à Monaco dimanche. Et peuvent craindre une fin de saison bien terne, en cas d'échecs répétés en Ligue 1. L'avance de douze points sur le dauphin marseillais semble suffisante à neuf journées de la fin pour aller chercher un dixième titre de champion de France.

Mais pas certain que d'ici la fin de la saison, le vestiaire parisien vive un sursaut d'orgueil en cas de nouvelle défaite. "C'était catastrophique. Je ne suis même pas sûr que ça ait pété dans le vestiaire (entre les joueurs, ndlr) parce qu'ils ne se parlent pas, malheureusement", a souligné de son côté Mathieu Bodmer, invité de "Rothen s'enflamme".