Mercato: le Barça se tourne vers Inigo Martinez pendant que Koundé se rapproche de Chelsea

À la recherche d'un défenseur central cet été, le FC Barcelone s'était penché ces dernières semaines sur le dossier Jules Koundé. Mais le défenseur central est proche de Chelsea et le club catalan a dû se rabattre sur une solution de repli: Inigo Martinez. Le défenseur de l'Athletic Bilbao n'a plus qu'un an de contrat et son club serait disposé à négocier un départ.

Sur le point d'être battu par Chelsea dans le dossier Jules Koundé, le FC Barcelone se rabat sur son plan B. Celui-ci a été dévoilé par plusieurs médias espagnols vendredi et il se nomme Inigo Martinez. Le défenseur central de 31 ans de l'Athletic Bilbao serait dorénavant la cible prioritaire du Barça pour renforcer son secteur défensif, déjà consolidé avec l'arrivée d'Andreas Christensen.

Selon les informations d'Onda Vasca, des contacts auraient déjà été établis entre le Barça et l'Athletic Bilbao. Mateu Alemany, directeur du football du club catalan, aurait ainsi discuté par téléphone avec Jon Uriarte, le président du club basque, sur la faisabilité du recrutement du défenseur central.

Le transfert avait failli se faire en 2017

Selon plusieurs médias espagnols, l'Athletic Bilbao serait prêt à négocier avec le Barça si le joueur indiquait son envie de rejoindre le club catalan. En fin de contrat à l'issue de la saison prochaine, Inigo Martinez pourrait rejoindre le Barça libre en juillet 2023. Mais les dirigeants blaugranas souhaiteraient le recruter dès cet été.

Martinez possède une clause libératoire estimée à 80 millions d'euros dans son contrat, mais son prix sur le marché est aujourd'hui évalué à 25 millions d'euros (selon le site spécialisé Transfermarkt). Défenseur aguerri, Martinez est international espagnol (19 sélections, 1 but) et a été retenu par Luis Enrique lors du dernier rassemblement de la Roja.

Il ne possède en revanche quasiment aucune expérience européenne, avec une seule campagne de Ligue des champions à son actif, en 2013-2013 avec la Real Sociedad. C'est avec son club formateur qu'il s'est fait un nom en Espagne, au point d'être proche de signer au... FC Barcelone à l'été 2017. À l'époque, Ernesto Valverde, actuel entraîneur de Bilbao, avait poussé pour le recruter.

Martinez souhaiterait saisir cette opportunité

Un accord avait même été trouvé mais le Barça avait finalement renoncé pour préserver le statut de Javier Mascherano au sein du vestiaire. Martinez avait finalement rejoint l'Athletic Bilbao en janvier 2018 contre 32 millions d'euros. Cinq ans plus tard, le défenseur central voit apparaître l'opportunité de rejoindre pour de bon le FC Barcelone.

Selon les informations d'Onda Vasca, confirmées par le Mundo Deportivo, Inigo Martinez verrait d'un bon œil une signature au Barça, qui serait sa dernière possibilité de rejoindre un club de très haut niveau. Alors que les trois parties semblent enclins à ce que l'opération se fasse, ne reste plus qu'à trouver des accords pour finaliser ce transfert.