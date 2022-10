Mercato: le Barça serait pleinement dans la bataille entre le Real et le PSG pour Endrick

Considéré comme un phénomène au Brésil et seulement âgé de 16 ans, Endrick attire déjà les plus grands clubs européens. Le Real Madrid et le PSG qui ont été annoncés comme étant les plus pressants ces dernières semaines mais Sport affirme que le Barça a aussi une grosse carte à jouer.

À seulement 16 ans, Endrick est rentré deux fois en quelques semaines dans la légende de Palmeiras. Après être devenu le plus jeune joueur à jouer pour son club, il est devenu récemment le plus jeune buteur de l’histoire du championnat brésilien en inscrivant un but contre l’Athletico Paranaense. Courtisé par de nombreux grands clubs européens, le Brésilien pourrait avoir des chances de rebondir au FC Barcelone... mais pas dans l’immédiat.

Selon Sport, les Catalans auraient déjà pris certaines dispositions. Il existerait un accord avec l’entourage du joueur qui prévoirait de prévenir le club des mouvements potentiels autour d’Endrick. Si le Barça semblait déterminé à prendre le joueur, l’élimination précoce en Ligue des champions aurait changé la donne. Un fait qui pourrait profiter aux autres courtisans comme le PSG et le Real Madrid.

Priorité au mercato hivernal

Après un mercato estival très actif dans le sens des arrivées (Robert Lewandowski ou Raphinha par exemple), il était possible d’imaginer un hiver plus calme en Catalogne. Mais Sport assure que ce sera l’exact opposé, le Barça voulant remporter la Liga pour oublier l’échec en Coupe d’Europe: les moyens financiers qui auraient pu servir à l’achat d’Endrick seront sans doute utilisés pour les achats d’un milieu défensif et d’un latéral droit.

Une aubaine pour le Real Madrid et le PSG, qui peuvent se permettre de dégainer une offre pour sécuriser à l’avance le Brésilien. À voir si le principal concerné choisira de suivre les traces de Lucas (parti de Sao Paulo pour la France), Vinicius Junior (parti de Flamengo pour les Madrilènes) ou Neymar (parti de Santos pour le Barça). Dans tous les cas, ces trois formations devront attendre 2024 afin d'enregistrer le joueur dans leur effectif.