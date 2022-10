Quelles conséquences financières pour le Barça après l’élimination en Ligue des champions?

Le FC Barcelone est déjà éliminé de la Ligue des champions. Une catastrophe sur le plan sportif pour les Catalans, et un coup dur sur le plan financier. D’autant qu’au moment de fixer son budget, le Barça avait l’objectif d’atteindre au moins les quarts de finale de la compétition.

En proie depuis plusieurs années à de graves soucis financiers, le FC Barcelone avait donné à Xavi les moyens nécessaires pour bâtir une équipe compétitive. Lors du dernier mercato, des gros noms comme Robert Lewandowski et Raphinha ont été recrutés pour de grosses sommes. Afin de ne pas aggraver sa situation financière, le Barça avait levé de nombreux leviers économiques. Ces investissements devaient être récompensés par un bon parcours en Ligue des champions.

Une élimination précoce qui coûte des millions

Le club avait prévu dans son budget d’atteindre les quarts de finale. Selon Sport, une qualification en huitièmes de finale aurait rapporté 9.6M€, le montant pour les quarts étant de 10.6M€. Un sacré manque à gagner pour les Catalans. Au lieu d’avoir une somme plus élevée, ces derniers devront se contenter d’environ 19M€.

La base étant 15,6M€ pour la qualification en Ligue des champions, 2,8M€ grâce au succès contre le Viktoria Plzen et les 930 000 € du match nul face à l’Inter Milan. En cas de victoire lors de la dernière journée contre le club tchèque, les Barcelonais pourraient obtenir un peu plus que ces 19M€.

Remporter la Ligue Europa serait un moindre mal

Mais tout n’est pas encore perdu pour la formation présidée par Joan Laporta. Malgré la grosse perte provoquée par cette élimination, le Barça a encore une chance de combler au maximum le manque provoqué par l’absence de quart de finale. Pour cela, il leur faudra remporter la Ligue Europa. Selon Mundo Deportivo, ce parcours rapporterait 14,9M€. Sachant que le club avait prévu de gagner 39,5M€, les Catalans gagneraient dans ce cas 33.9M€. Ce qui ferait une différence de 5.6M€ avec le montant initial voulu.

Le manque à gagner ne serait pas entièrement comblé, mais pas énorme non plus. Le scénario de l’année dernière serait néfaste. Rappelons que les hommes de Xavi s’étaient fait surprendre en quart de finale de la Ligue Europa par l’Eintracht Francfort. Pour se rendre encore plus compte de la différence entre les deux compétitions, une qualification en huitièmes rapporte 1.2M€, ce montant augmente de 1.8M pour les quarts. Une grosse différence avec les sommes évoquées précédemment en Ligue des champions.

L’an dernier, le vice-président économique Eduard Romeu avait fait savoir que "l’impact d’une élimination dans les groupes de la Ligue des champions était de 12 millions d’euros." Les recettes apportées par la billeterie pourraient aussi être impactéesn surtout après cette désilusion qui est suscpetible d'enlever l'envie de se rendre au Camp Nou dans les prochaines semaines pour quelques fans. D'autant que sur le papier, il se peut que certaines affiches ne soient pas très alléchantes.

Des joueurs sur le départ en hiver?

Etant donné qu’une victoire en Ligue Europa est loin d’être assurée, le Barça pourrait être dans l’obligation de vendre certains éléments durant le mercato hivernal. Les dirigeants espèrent d’ailleurs les départs de Gerard Piqué et Jordi Alba. Mais là encore, la tâche est loin d’être simple. Selon Sport, le club doit respectivement aux deux défenseurs 80 et 65M€. Des sommes considérables que le club veut éviter de payer.

Pour ce faire, l’idée serait de résilier les contrats en question. Et ce, grâce à l’argent restant des leviers économiques. Avec ce procédé, le Barça a l’espoir de réduire les montants à payer, mais Piqué serait peu emballé par cette perspective. La donne est encore plus compliquée pour Alba qui ne voudrait pas partir selon le média catalan, même s’il a perdu sa place de titulaire. Le cas Frenkie de Jong pourrait aussi être discuté, lui qui a souvent été poussé vers la sortie en raison de son gros salaire. Mais les soucis ne s’arrêtent pas là.

Des transferts à payer

Chaque mouvement de joueurs a un prix. Le Barça l’a appris à ses dépens. Mais pour le coup, ce sont des opérations datant de plusieurs années qui sont concernées. The Athletic confie que les Catalans doivent encore 108M€ pour les opérations concernant Pjanic, Coutinho et Neto. La rénovation du Camp Nou et les 41M€ dûs à Sixth Street pour les droits TV entrent en compte.

Autant dire que s’il n’y a pas de victoire en Ligue Europa pour limiter la casse, la situation financière du club ne s’arrangera pas. D’autant que Romeu a admis que "sans les revenus des leviers, l’année dernière, nous aurions perdu 106M€, et cette année 210M." À voir comment la formation de Xavi arrivera à combler les pertes causées par l’élimination de la coupe aux grandes oreilles.