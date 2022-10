Barça: la clause secrète glissée par le Bayern dans le transfert de Lewandowski

Le FC Barcelone a frappé fort lors du dernier mercato estival en cassant sa tirelire pour attirer Robert Lewandowski. En plus du montant de l’opération, les Catalans ont vu, selon Bild, le Bayern Munich insérer une clause qui pourrait leur coûter encore plus d’argent.

Robert Lewandowski n’a pas réussi à jouer un mauvais tour au Bayern Munich. Dans les deux rencontres entre le Barça et le club allemand, lors de la phase de groupes de Ligue des champions, le buteur n’a pas scoré une seule fois. Il n’est également pas parvenu à sauver les siens de l’élimination.

Si le Barça espérait aller beaucoup plus dans cette compétition en déboursant 45M€ pour arracher le Polonais aux Bavarois, le club pourrait devoir encore de l’argent au club entraîné par Julian Nagelsmann. Selon Bild, les dirigeants du Bayern ont inséré une clause au moment de l’opération: à chaque fois que Lewandowski inscrira au moins 25 buts toutes compétitions confondues, les Allemands toucheront 1.25M€ en plus. Vu les performances du joueur, le Barça a de fortes chances de devoir encore piocher dans le porte-monnaie.

Déjà de folles statistiques

Hormis la double confrontation contre son ancien club, Lewandowski est parti sur les mêmes bases qu’en Allemagne. Au sein du championnat espagnol, le buteur culmine à 12 réalisations. Si on ajoute à cela les cinq buts mis en Ligue des champions, le joueur de 34 ans est sur un total de 17 buts depuis le début de la saison. Sachant que la saison est encore longue, et que le Barça participera à la Ligue Europa, il est fort possible, connaissant les qualités du Polonais, qu’il atteigne cet objectif.

La perspective de voir son joueur marquer autant de buts est emballante pour le Barça mais financièrement, c'est autre chose. En raison de son élimination précoce en Coupe d’Europa, la formation va avoir un manque à combler dans son budget. Afin de minimiser les dégâts, le club devra au moins remporter la Ligue Europa. Les buts de Lewandowski seront dans ce sens impératifs.