Mercato: le Bayern cible Saša Kalajdžić pour remplacer Lewandowski

Soucieux de remplacer assez rapidement Robert Lewandowski, en route pour de nouvelles aventures loin de l’Allemagne, le Bayern Munich s’active pour trouver un successeur. Saša Kalajdžić (24 ans) pourrait bien être cet heureux élu. Le buteur de Stuttgart plaît du côté de la Bavière.

Si pour le moment la future destination de Robert Lewandowski n’est pas connue, le Bayern Munich n’attend pas le départ officiel de son "bomber" pour trouver son remplaçant. Selon Bild, le Bayern souhaiterait attirer Saša Kalajdžić en Bavière. L’attaquant autrichien de Stuttgart, dont le contrat expire en 2023, a séduit les dirigeants bavarois, lesquels seraient déjà en contact avec l'entourage du joueur. Le média allemand indique également que Sébastien Haller et Sadio Mané sont dans les petits papiers du Bayern pour renforcer son attaque.

Jouissant d’une belle côte, le longiligne buteur (2m) est demandé et son temps à Stuttgart, qu’il a rejoint en 2019, est sans doute révolu. Dans un entretien accordé au média autrichien Krone, Kalajdžić avoue que "les jours chauds arrivent, pas seulement à cause de la météo". "Dans les prochains jours, j'aurai des entretiens avec Stuttgart et mon agent Sascha Empacher", ajoute-t-il.

En attendant d’en savoir plus sur son avenir, le natif de Vienne affirme que "rien de concret, que ce soit avec le Bayern ou un autre club" ne s’était pour le moment dessiné.

Arrivé à la Mercedes-Benz Arena à l’été 2019 en provenance de l’Admira Wacker, Saša Kalajdžić s’est révélé lors de la saison 2020/2021 en marquant 16 buts en 33 matchs pour le retour de Stuttgart en Bundesliga. Si cette saison devait être celle de la confirmation, elle n’a pas été à la hauteur des attentes de l’Autrichien: "Je n'ai pas été régulier cette saison: opération à l'épaule, problèmes au mollet, Corona. Ce fut la saison la plus difficile de ma carrière."

Malgré une saison en demi-teinte, Kalajdžić est l’un des héro du maintien miraculeux de Stuttgart en Bundesliga lors de la dernière journée contre Cologne.