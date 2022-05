Bundesliga: Stuttgart sauvé sur le gong, Leipzig en C1... Les enseignements de la dernière journée

Si, dans l'ensemble, les logiques ont été respectées, notamment concernant l'attribution des places en Coupe d'Europe la saison prochaine, Stuttgart a décroché son maintien à l'issue d'un scénario improbable samedi, lors de la 34e et dernière journée de Bundesliga

· Leipzig sécurise sa place en Ligue des champions

Derrière un podium qui ne pouvait être modifié à l’issue de cette 34e et dernière journée de Bundesliga, Le RB Leipzig avait pour mission de sécuriser sa quatrième place, synonyme de qualification pour la Ligue des champions.

Les partenaires de Christopher Nkunku y sont parvenus avec un match nul (1-1) arraché dans le temps additionnel contre l’Arminia Bielefeld, alors qu’ils n’avaient besoin que d’un point pour maintenir la surprise Fribourg, en déplacement sur le terrain du Bayer Leverkusen, à distance respectable.

Le club le plus puissant de l’empire Red Bull disputera donc la C1 pour la troisième saison consécutive. Cette saison, le club allemand n’a pas franchi l’étape des phases de poules, tandis qu’il avait échoué en huitièmes la saison précédente, un an après avoir atteint les demi-finales, battu par le Paris Saint-Germain, en 2019-2020.

· L'Union Berlin et Fribourg en C3, Cologne en C4

Avec deux points de retard sur Leipzig et une différence de buts irrattrapable, l’ambitieux Fribourg avait peu de chances de pouvoir prétendre à une qualification pour la Ligue des champions. Peu habitué à jouer les premiers rôles en Bundesliga (une fois troisième en 1995, le meilleur classement de son histoire), le club de la forêt noire atteint tout de même l’Europe. Même s'il a été battu 2-1 par le Bayer Leverkusen, le club, 6e, bénéficie de sa finale de la Coupe d'Allemagne contre le RB Leipzig pour décrocher le deuxième billet européen.

L'Union Berlin termine à la 5e place, également qualificative pour la C3, avec sa victoire 3-2 face à Bochum. Le ticket pour la Conference League revient au 7e, Cologne.

· Stuttgart se sauve dans les ultimes secondes

Le miracle n’a pas eu lieu. Gagner et soigner sa différence de buts pour rattraper un retard conséquent tout en espérant une large défaite de Stuttgart, barragiste, la mission était quasiment impossible à réaliser pour Bielefeld. L’Arminia l’a bien emporté mais d’une courte tête seulement (1-0). Deux ans après sa montée dans l’élite, l’Arminia Bielefeld accompagne donc Greuther Fürth, assuré de descendre à l’étage inférieur avant cette 34e journée. Barragiste à trois points du Hertha Berlin à l'aube de cette ultime journée, Stuttgart a cru en ses chances jusqu’au bout.

Le club de Berlin menait pourtant à Dortmund avant de se faire rattraper peu après l’heure de jeu (68e). Mais le Hertha était encore qualifié à cet instant, et le but de Moukoko (84e) pour le BVB ne changeait rien à cette affaire dans la mesure où Stuttgart était accroché face à Cologne. Endo a alors surgi dans le temps additionnel pour libérer le VfB.

L’information est immédiatement parvenue aux oreilles des supporters du Hertha massés dans les tribunes du Signal Iduna Park. Leurs visages se sont alors décomposés à mesure qu'ils comprenaient les conséquence. Et elles sont énormes pour le club de Berlin qui devra disputer un match de barrage pour se sauver, alors que le club souabe est sauvé en vertu d’une différence de buts supérieure.

· Fantomatique puis buteur, Haaland soigne sa sortie

Un but d’adieu pour le BVB. C’est à peu près tout ce qu’a offert Erling Haaland aux supporters du Borussia Dortmund à l’issue d’une après-midi sans enjeu pour le club de la Ruhr, vainqueur (2-1) dans le sillage de l’entrée fracassante du jeune Moukoko, 17 ans seulement. Erling Haaland souhaitait certainement soigner sa sortie avant de rejoindre Manchester City, mais il ne s’est pas franchement illustré dans ce match.

Fantomatique pendant plus d’une heure, l’artificier norvégien n’a pas vraiment brillé à l’image de son équipe, longtemps à court de solutions. Plus en vue lorsque Dortmund a poussé en fin de match, Haaland est sorti de sa réserve après le but de l'égalisation qu'il s’est lui même chargé d’inscrire en transformant la sentence, marquant un 62e but en 67 matches de Bundesliga, le 22e cette saison, son 86 en 89 matches disputés avec le BVB, toutes compétitions confondues.