Mercato: le Bayern Munich aurait toujours la volonté de s'offrir Harry Kane

Déjà envoyé avec insistance en Bavière lors du dernier mercato estival, Harry Kane serait encore dans le viseur du Bayern Munich, rapporte Bild ce mardi.

Le Bayen Munich n'a pas abandonné la piste menant à Harry Kane. Alors que son nom est revenu avec insistance du côté de la Bavière cet été, l'international anglais serait toujours ciblé par le Bayern Munich, rapporte Bild ce mardi. Le journal allemand assure que l'attaquant de Tottenham, sous contrat avec les Spurs jusqu'en 2024, reste l'une des options N°1 des dirigeants bavarois.

Cet été, Jurgen Nagelsmann et Oliver Kahn, respectivement entraîneur et directeur général du Bayern, n'avaient pas fermé la porte à cette eventualité en se montrant très élogieux au sujet de Kane, qui pourrait être le remplaçant parfait de Lewandowski, parti au Barça. À en croire les Bavarois, le seul frein était le prix du joueur, estimé à 90 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.

Nagelsmann cet été: "Nous verrons ce qui se passera à l’avenir"

"Il est très cher, c'est ça le problème, mais c'est un joueur brillant. Il fait partie des deux ou trois attaquants qui peuvent jouer à ce poste et comme numéro 1. (...) Il pourrait marquer beaucoup de buts en Bundesliga. Je ne connais pas son prix exact, mais c'est très difficile pour le Bayern. Nous verrons ce qui se passera à l’avenir", avait commenté Nagelsmann en conférence de presse en plein coeur de l'été, visiblement sous le charme du buteur des Spurs.

Kane a déjà marqué six buts en neuf matchs toutes compétitions confondues sous le maillot de Tottenham depuis le début de la saison. Titulaire et capitaine lundi soir lors du match fou entre l'Allemagne et l'Angleterre en Ligue des nations (3-3), il a inscrit son 51e but sous le maillot des Three Lions.