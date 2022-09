Angleterre: "Il a joué sur une jambe", Kane défend Maguire après sa soirée difficile face à l'Allemagne

Auteur d'une prestation difficile face à l'Allemagne (3-3) lundi, Harry Maguire a toutefois reçu le soutien d'Harry Kane, qui a soutenu que le défenseur de Manchester United était diminué par une blessure.

Harry Maguire est très loin d'avoir passé une bonne soirée ce lundi, lors de la réception de l'Allemagne (3-3) lors de la dernière journée de Ligue des nations. Titulaire en défense centrale, le joueur de Manchester United a été conspué par les spectateurs de Wembley, visiblement mécontents du choix de Gareth Southgate. Des chants se moquant de la "p… de grosse tête" de Maguire sont descendus des tribunes.

Sur le terrain, le défenseur de 29 ans a également vécu un calvaire, en provoquant un pénalty après avoir perdu le ballon, en séchant maladroitement Jamal Musiala. Une nouvelle perte de balle de sa part a également entraîné le deuxième but allemand, inscrit par Kai Havertz.

Kane et Shaw à la rescousse de leur coéquipier

Après le nul spectaculaire entre les deux équipes (3-3), Harry Kane a pris la parole devant les médias, expliquant que Maguire "jouait sur une jambe" lors des dix dernières minutes après avoir reçu un coup. "Si vous faites une erreur individuelle, vous allez être déçu. Mais nous sommes une équipe, nous allons nous soutenir les uns les autres, a confié le capitaine des Three Lions. Il a fait preuve d'une grande force de caractère, je suis vraiment fier de lui pour ça."

Son coéquipier Luke Shaw est également venu à son secours, rappelant que Maguire est "un joueur extraordinaire", qui a reçu "beaucoup de critiques, plus que j'en ai jamais vu dans le football." Malgré les nombreuses piques, le latéral estime que son compère "est toujours là" et qu'il "ne s'est jamais caché."

Une saison galère

Depuis le début de saison, le défenseur de 29 ans a perdu les quatre matchs qu’il a débutés comme titulaire (en club et en sélection). Dans le même temps, Manchester United a remporté les cinq rencontres lors desquelles il était sur le banc au coup d’envoi.

L’ancien joueur de Leicester, recruté à l’été 2019 par les Red Devils (87 millions d’euros), n’a plus remporté le moindre match en tant que titulaire en compétition officielle depuis le 16 avril dernier et une victoire contre Norwich (3-2). Un désert de près de six mois. Il faut d’ailleurs remonter à mi-février pour trouver la trace de son dernier clean-sheet comme titulaire avec son club.