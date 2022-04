Mercato: Le Borussia Dortmund dément un départ d’Haaland à Manchester City

En marge de la rencontre largement remportée face à Wolfsburg (6-1), Sebastian Kehl, directeur du football du Borussia Dortmund, s’est publiquement exprimé au sujet d’Erling Haaland. S’il indique qu’un transfert à Manchester City n’est pas à l’ordre du jour, il évoque une clause de départ.

Où évoluera Erling Haaland la saison prochaine? Le feuilleton de l’été ne fait peut-être que commencer. L’attaquant norvégien, qui suscite l’intérêt de plusieurs cadors européens, dont le Barça, n’aurait pour l’heure rien signé, à en croire le directeur du football et futur directeur sportif du Borussia Dortmund, Sebastian Kehl.

Kehl évoque la mystérieuse clause de départ

Interrogé par Sky sur un potentiel départ d’Haaland à Manchester City avant le match face à Wolfsburg (6-1), il a sobrement répondu "non", ajoutant qu'il existait "une clause de départ" dans le contrat de l'attaquant et "un délai" sans en dire plus à ce sujet. Le média allemand rappelle qu’une clause libératoire permet à l’attaquant norvégien de quitter le club cet été contre 75 millions d’euros.

Kehl veut "une décision au plus vite" et assure que le buteur "veut toujours jouer" alors qu’il cacherait certaines de ses blessures dans l’optique d’un transfert cet été. Son entraîneur a même concédé que le club n’a pas fait examiner sa blessure contractée fin mars avec sa sélection, ce qui ne semble pas une première. À deux ans de la fin de son contrat, Erling Haaland et son club continuent de semer le doute sur sa prochaine destination.