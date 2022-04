Mercato: Haaland cacherait ses blessures afin de préserver ses chances de transfert cet été

Le média allemand Sport1 rapporte ce samedi qu'Erling Haaland aurait demandé au Borussia Dortmund de ne pas rendre publiques les blessures de l’international norvégien, avant un potentiel départ cet été. L'attaquant jouerait même avec une blessure non-diagnostiquée, volontairement.

De toutes les rumeurs de transfert cet été, Erling Haaland aurait décidé de ne pas dévoiler les diagnostics de ses blessures, avant justement d'accepter une potentielle offre d'un géant européen, selon le média allemand Sport1. Souvent blessé cette saison, le Norvégien a déjà manqué plusieurs rencontres avec le Borussia Dortmund, et cela inquiéterait des clubs comme le Real Madrid, informe Mundo Deportivo.

"Nous ne pouvons pas le pousser à passer un scanner"

Dans ce contexte, le média allemand Sport1 explique que Haaland aurait demandé à Dortmund de ne pas rendre public les diagnostics de ses blessures depuis janvier dernier, par crainte que ces blessures ne fassent échouer son transfert. Blessé à la cheville lorsqu'il jouait avec la Norvège contre l'Arménie le 29 mars, le jeune buteur a pourtant signé un doublé face à Wolfsburg dans une large victoire 6-1. Son entraîneur Marco Rose se montrait beaucoup moins optimisme pour le Norvégien avant la rencontre: "Il n'est pas encore exempt de douleur. On m'a envoyé une photo : Le pied de l'adversaire était à un angle de 90 degrés par rapport à la jambe. Cela signifie qu'il y a sûrement eu quelque chose de cassé."

Une déclaration qui manque de précision, pour une raison assez simple : Erling Haaland n'aurait pas fait examiner sa blessure par le BVB. "On travaille avec le joueur sur la manière de gérer la situation, expliquait-il de façon assez flou. Est-ce qu'on fait des images ? On ne fait pas d'images ? Nous ne pouvons pas pousser le garçon dans le tube (du scanner, ndlr) s'il ne le souhaite pas pour lui-même." Pour autant, l'entraîneur de Dortmund a loué le fait que le Norvégien ait "essayé de gérer l'enflure de manière très, très professionnelle". Une absence de transparence liée à son futur transfert ? De son côté SPORT1 rappelle avoir révélé la semaine passée que les offres tardaient en raison de sa vulnérabilité aux blessures.

"Il serre les dents et prend éventuellement un nouveau comprimé avant le match"

Ce n'est pas la première fois qu'une telle incertitude plane au-dessus de sa blessure, puisque SPORT1 croit savoir que le Norvégien et son entourage ne voulaient déjà pas que le diagnostic soit communiqué lors de sa dernière blessure importante (probablement une déchirure musculaire à la cuisse) fin janvier. Le BVB, qui souhaitait le révéler, s'est finalement incliné face à la demande du clan Haaland, et n'avait évoqué officiellement que des "problèmes musculaires". Malgré son coup à la cheville, Haaland n'a pas manqué une minute en Bundesliga, ayant joué contre Leipzig (2 avril) et Stuttgart (8 avril). Pourtant Marco Rose a confirmé son enflure à la cheville et précisé qu'elle avait "dégonflé assez rapidement".

Malgré tout, le super attaquant joue actuellement un jeu dangereux. "S'il y a quelque chose au niveau des ligaments ou de la cheville et que tu es constamment sous pression, que tu reçois des coups, cela fait quelque chose au corps. C'est très clair", a également fait remarquer l'entraîneur du BVB. "Il serre les dents et prend éventuellement un nouveau comprimé avant le match et cela devrait fonctionner." Erling Haaland prendrait donc actuellement un grand risque, afin de rassurer sur son état de santé avant un potentiel transfert, mais cela pourrait aggraver sa blessure non diagnostiquée. Et donc annuler un départ à l'été.