Mercato: Dortmund mystérieux sur une clause libératoire pour Haaland

Convoité par les plus grands clubs européens, Erling Haaland pourrait connaître un nouveau tournant dans sa carrière. Depuis des mois, la présence d’une clause libératoire estimée à 75M€ est évoquée. Mais le Borussia Dortmund a refusé de confirmer la présence de cet arrangement dans le contrat du Norvégien.

Avec Kylian Mbappé, Erling Haaland (21 ans) a de grandes chances d’être la principale attraction du prochain mercato estival. Sous contrat jusqu’en 2024, la presse européenne s’accorde à dire que le buteur dispose dans son contrat d’une clause libératoire estimée à 75M€, valable à l'été 2022.

Si cette somme, au vu des prix de marché, ne paraît pas très élevée pour un joueur du calibre du Norvégien, cette affirmation pourrait ne pas être aussi réelle qu’annoncée. Lors d’une assemblée des actionnaires, le PDG du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a refusé de confirmer la présence de cet arrangement dans le contrat du joueur de 21 ans: "Je ne peux pas confirmer une clause de résiliation en tant que telle".

Nul doute que si cette fameuse clause venait à ne pas être réelle, cela pourrait totalement chambouler le dossier de l’homme aux dix buts en sept matchs de Bundesliga. Le nombre de formations susceptibles de s’attacher les services de ce dernier risquerait ainsi de diminuer de façon considérable.

Dortmund espère toujours garder Haaland

Le dirigeant de Dortmund a donné plus de précisions sur ce genre de clause pouvant être négociée au sein du club allemand: "Plus de 90% de nos contrats avec les joueurs ne contiennent pas de clause libératoire". À voir si l’ancien joueur de Salzbourg fait partie ou non de ce pourcentage.

Par ailleurs, Sky Germany confiait il y a quelques semaines que la formation entraînée par Marco Rose compterait doubler le salaire d’Haaland afin de le convaincre de rester au moins une année de plus. Une chose est certaine, ce dossier est loin d’avoir trouvé sa conclusion.