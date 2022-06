Mercato: le Brésilien Claudinho serait dans le viseur de l’OM

L’Olympique de Marseille aurait ciblé Claudinho, milieu offensif brésilien du Zénith Saint-Pétersbourg, selon un média brésilien. Les Phocéens devront faire face à la concurrence de l’AS Roma dans ce dossier.

Une nouvelle piste offensive pour l’Olympique de Marseille. Après Luis Muriel, Alexis Sanchez ou plus récemment Hakim Ziyech, annoncés tour à tour dans le viseur du club phocéen ces derniers jours, le vice-champion de France en titre aurait ciblé Claudinho, milieu offensif du Zénith Saint-Pétersbourg, rapporte le journaliste brésilien Mauro Cezar d'UOL.

Le Brésilien, âgé de 25 ans, est sous contrat avec le club russe jusqu’en juin 2026 et estimé à 18 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Les premières informations au sujet de l’intérêt de l’OM ne précisent pas si les dirigeants marseillais privilégient un prêt ou un transfert sec. Comme indiqué par Mauro Cezar, le milieu offensif de poche (1,70m), qui a participé aux Jeux olympiques de Tokyo avec le Brésil, est également suivi par l’AS Roma.

Deux buts en Ligue des champions la saison passée

Arrivé au Zénith l’été dernier en provenance du RB Bragantino (club de la galaxie Red Bull) contre un chèque de 12 millions d’euros, Claudinho n’a pas mis longtemps à s’acclimater à l’Europe pour sa première saison loin du Brésil. En 23 matchs de championnat (dont 21 en tant que titulaire), il a inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives.

Il a également effectué des débuts très intéressants sur la scène européenne, en trouvant notamment deux fois le chemin des filets en phase de groupes de la Ligue des champions contre Malmö et Chelsea à l’automne dernier. Ce serait un vrai plus pour l’OM, qui retrouvera la plus prestigieuse des compétitions de clubs d’ici quelques semaines.