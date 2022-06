OM: "Un marché très spéculatif", Longoria justifie le début de mercato timide à Marseille

Pour le site officiel de son club, Pablo Longoria est revenu sur le début de mercato de l'OM. Le président juge le marché "très spéculatif" pour le moment et rappelle le besoin de voir des recrues qui collent au projet, porté par Jorge Sampaoli.

La saison se prépare du côté de l'OM. Après quelques changements au niveau du staff et le calendrier estival connu, il va falloir pour le club phocéen finaliser les contours du futur effectif. Dans un entretien pour le site officiel du club, le président Pablo Longoria est revenu sur le début du mercato, plutôt timide, et les différents objectifs de celui-ci.

"Nous avons ciblé les postes que nous voulons renforcer et ceux sur lesquels nous avons besoin de nous améliorer. En ce moment, nous faisons face à un marché très spéculatif, a estimé le dirigeant espagnol. Nous avons donc nos objectifs mais il faut rester cohérent par rapport à cette tendance, comme nous le faisons depuis le premier jour au club."

"Une logique de construction collective" avec Sampaoli

Pour l'heure, Marseille n'a officialisé aucune recrue, si ce n'est le défenseur Samuel Gigot, dont la venue a été bouclée en janvier dernier. Ces derniers jours, Jorge Sampaoli ne cachait pas son impatience voire son inquiétude auprès des dirigeants. Toutefois, il faut noter que la DNCG a donné son feu vert jeudi pour permettre à l'OM de recruter.

"Comme la saison dernière, nous devons travailler tous ensemble dans la même direction. Sur le recrutement, c’est une véritable logique de construction collective avec Jorge et son staff, autour de deux aspects: le style de jeu de l’équipe et les profils des joueurs, qui doivent être complémentaires entre eux, a noté Longoria. C’est un travail essentiel avec beaucoup de problématiques, qui doit aboutir sur notre capacité à mettre l’individuel au service du collectif avec une identité de jeu très forte. C’est pour ça que c’est très, très important que tout le monde puisse réfléchir ensemble et travailler dans la même direction pour la bonne conduite du projet."

Un nouvel organigramme à l'OM

Confronté au départ de Boubacar Kamara, Marseille n'a pas encore trouvé de remplaçant. La piste menant à Axel Witsel n'a finalement rien donné. Marseille cherche aussi un nouveau défenseur, qui pourrait être William Saliba, considéré comme un dossier prioritaire par Sampaoli après son prêt réussi. Mais l'opération semble complexe. L'Argentin souhaite en tout cas avoir des moyens pour assumer son ambition, avec en ligne de mire la participation cette saison en Ligue des champions, où il faudra un effectif solide et assez conséquent pour faire face.

Ces derniers jours, un nouvel organigramme a été mis en place à l'OM, avec Javier Ribalta nommé en tant que directeur du football, qui a déjà collaboré avec Longoria à la Juventus par le passé. David Friio a lui été promu en tant que directeur sportif et Marco Otero se retrouve directeur technique, en charge de la formation. "Ce qui est important pour moi, c'est d'avoir de la complémentarité dans l'organigramme", a justifié Longoria sur ses choix, qui souhaite s'entourer "de collaborateur de très haut niveau à tous les étages".