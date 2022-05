Mercato: le calendrier du Real pour le transfert de Mbappé, selon As

As dévoile une ébauche de planning du Real Madrid pour la signature de Kylian Mbappé, qui ne sera pas annoncée avant juillet. Le joueur pourrait être présenté au mois de juillet après la tournée du club aux Etats-Unis.

La visite très remarquée de Kylian Mbappé à Madrid, lundi lors de son jour de repos, renforce la confiance de la presse espagnole sur l’arrivée de la star française au Real la saison prochaine. Celle-ci n’a jamais vraiment quitté les médias espagnols qui répètent depuis de longues semaines que tout est bouclé entre les deux parties et que tout n’est plus, maintenant, qu’une affaire de patience. Les derniers rebondissements venus de France n’entament pas leur optimisme d’autant que la mère de Mbappé, Fayza Lamari, a démenti la semaine dernière une information du Parisien annonçant des négociations en bonne voie pour… une prolongation au PSG.

Présenté juste après la tournée aux Etats-Unis?

Ce mardi, As détaille une ébauche de calendrier pour le transfert de Mbappé à Madrid. La signature (potentielle) n’interviendra pas avant le mois de juillet pour une première raison évidente: le joueur est sous contrat jusqu’au 30 juin avec Paris et le club ne le libérera pas plus tôt (en cas de départ). L’international français aura plusieurs échéances avant cela entre la fin de saison du PSG et les quatre matchs de la nouvelle édition de la Ligue des Nations avec l’équipe de France en juin (face au Danemark le 3, en Croatie le 6, en Autriche le 10, puis face à la Croatie le 13).

Au Real Madrid, le mois de juin sera consacré à la négociation pour prolonger certains contrats ou préparer les départs de certains joueurs comme Isco, Gareth Bale ou Marcelo. Mbappé, lui, profitera de quelques semaines de vacances après le rassemblement avec les Bleus. Selon l’échéancier du journal espagnol, sa présentation n’aura pas lieu avant la tournée du club aux Etats-Unis qui s’achèvera le 23 juillet. Rendez-vous auquel le champion du monde 2018 pourrait participer.

Présent pour la finale de Ligue des champions?

Le journal insiste sur l’état d’esprit tranquille du Real et assure que l’engagement est ferme entre les deux parties. Le club fait preuve de patience sur le dossier et n’était d’ailleurs pas forcément informé de la visite de Mbappé à Madrid. Selon As, le joueur s’y est déjà rendu plusieurs fois plus tôt dans la saison sans médiatiser ses visites. Le journal imagine désormais voir Kylian Mbappé au Stade de France le 28 mai pour assister à la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool (21h, sur RMC Sport). "Personne ne serait surpris", ajoute le média.

Vu de France, aucune hypothèse ne peut être écartée pour l'avenir de Mbappé. "Il a ouvert la porte à une prolongation, il laisse la chance au PSG de lui proposer quelque chose de cohérent, a résumé Jérôme Rothen, ancien joueur du PSG et membre de la Dream Team RMC, vendredi. Mais ce n'est pas l'argent en première ligne, c'est le projet sportif. Il veut ces réponses là et il les attend. Il ne les a pas. Sa logique, si rien ne change au PSG, c'est de partir et ça n'a pas évolué."