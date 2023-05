Mercato: le capitaine Marquinhos prolonge au PSG jusqu'en 2028

Le PSG a annoncé ce vendredi la prolongation de son défenseur et capitaine Marquinhos jusqu'au 30 juin 2028. Le Brésilien de 29 ans était sous contrat avec le club parisien jusqu'en 2024 et a donc vu son bail être allongé de quatre saisons supplémentaires.

Le capitaine et défenseur brésilien du Paris SG Marquinhos a prolongé jusqu'en 2028, a annoncé vendredi le club. Le PSG "est heureux d'annoncer avoir trouvé un accord avec Marquinhos pour une prolongation de son contrat. Le défenseur brésilien de 29 ans et les Rouge et Bleu vont poursuivre leur aventure ensemble jusqu'au 30 juin 2028", a indiqué le club vendredi dans un communiqué.

"C'est un moment très spécial pour moi"

Le Brésilien de 29 ans est arrivé au club à l'âge de 19 ans, en 2013, en provenance de l'AS Rome. "Je me souviens de lui lorsqu'il a rejoint le club à l'âge de 19 ans. Dès le premier jour, il a fait preuve d'un grand dévouement et d'un esprit de vainqueur, se battant toujours pour le maillot du Paris Saint-Germain", a commenté le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi dans le communiqué.

"Je suis très heureux d'annoncer cette prolongation de contrat, mais aussi très fier. C'est un moment très spécial pour moi", a déclaré Marquinhos, "convaincu que nous continuerons à réaliser de belles choses ensemble dans les années à venir".

"Il est omniprésent depuis 10 ans"

"C'est déjà une très bonne nouvelle pour le club, pour l'entraîneur que je suis, pour les supporters. C'est un exemple. Il finit sa 10e saison, c'est l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde, il est omniprésent depuis 10 ans. C'est un signal fort envoyé à tout le monde. C'est aussi, pour Marquinhos, une preuve de fiabilité sur ce qu'il peut être comme joueur, à la fois sur le terrain, mais aussi au quotidien", a réagi Christophe Galtier en conférence de presse.