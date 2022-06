Mercato: "Le contact est établi", l’OL et Lacazette poussent pour un retour de Tolisso

Corentin Tolisso (27 ans), en fin de contrat avec le Bayern Munich, est bien dans le viseur de l’OL, comme l’ont confirmé Jean-Michel Aulas et Bruno Cheyrou, ce jeudi. Alexandre Lacazette fait aussi le forcing pour que le milieu de terrain l’imite et revienne dans son club formateur.

Après Alexandre Lacazette (31 ans), l’OL veut faire revenir un autre de ses anciens joueurs. En marge de la présentation de l’attaquant ce jeudi, les dirigeants ont confirmé leur intérêt pour Corentin Tolisso (27 ans), en fin de contrat au Bayern Munich. Le contact a même été "établi" mais le dossier s’annonce assez compliqué pour le joueur, courtisé sur le marché et désireux de jouer une Coupe d’Europe la saison prochaine (l’OL n’en jouera aucune) avec l’espoir de disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France.

"Je pousse pour qu’il vienne", reconnaît Lacazette

Face à la complexité, Lyon fait donc le forcing avec des atouts de poids comme Alexandre Lacazette qui a clairement annoncé son souhait de voir "Coco" l’imiter faire son retour dans son club formateur.

"C’est un joueur libre donc, je pense que le club pourrait se pencher dessus, a-t-il confié. Je ne sais pas s’il a d’autres offres. Je pousse pour qu’il vienne mais je laisse le président (Jean-Michel Aulas, ndlr) gérer le côté contractuel."

Bruno Cheyrou, en charge du recrutement, a embrayé. "Au même titre qu’Alex, tous les bons joueurs libres peuvent être intéressants pour nous par rapport à notre situation, a confié l’ancien milieu de terrain. Si on pouvait faire revenir Corentin… Mais le président ne l’a pas encore demandé explicitement! Donc on n’a pas pu encore avancer réellement. Ça fait bien entendu parti des options ambitieuses. Je reprends une expression du président: ‘à l’impossible, nul n’est tenu’. Donc si c’est possible, on le fera revenir avec plaisir."

Jean-Michel Aulas a asséné la troisième lame en faisant preuve d’une transparence assez rare sur ce genre de dossiers. "Je peux confirmer que le contact a été établi, a indiqué le président. Il est dans un contexte différent. On ne peut pas s’avancer parce que le contact est établi depuis moins longtemps et il y a d’autres considérations. D’autres joueurs, libres ou pas obligatoirement, vont nous intéresser puisque le recrutement va être ambitieux."