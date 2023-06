MLS: en attendant Messi, l'Inter Miami de Corentin Jean perd encore

Le futur club de Lionel Messi, l'Inter Miami, s'est incliné pour la sixième fois consécutive samedi soir, à New England (3-1), et demeure bon dernier de la Conférence Est de la MLS.

L'Inter Miami, en attendant l'arrivée de Lionel Messi, a essuyé une sixième défaite d'affilée en championnat samedi soir contre New England (3-1) et demeure vissée à la dernière place de la Conférence Est de la Major League Soccer (MLS), le championnat professionnel nord-américain de foot.



Les futurs coéquipiers du septuple Ballon d'Or ont montré un très faible niveau de jeu, et la sortie de l'ailier français Corentin Jean, apparemment sérieusement blessé, n'a rien arrangé.

La nomination de Javier Morales ne change rien

Alors que les débuts de Messi, qui vient de quitter le PSG, sous ses nouvelles couleurs ne sont pas attendus avant plusieurs mois, l'Inter Miami ne semble pas en mesure de relever la tête depuis la nomination récente de Javier Morales comme entraîneur intérimaire après le limogeage de Phil Neville, qui dirigeait l'équipe depuis deux saisons et demie.

L'équipe floridienne était déjà menée 3-0 après 51 minutes du jeu, et ça n'est pas le penalty de Josef Martinez à la 84e minute qui a pu changer le cours des choses pour l'Inter. Elle tentera de stopper l'hémorragie le 25 juin face à Philadelphie.