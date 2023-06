Mercato: le crack brésilien Vitor Roque aurait trouvé un accord avec le Barça

D'après Fabrizio Romano et plusieurs médias catalans, Vitor Roque se serait entendu avec le FC Barcelone dans le cadre de son futur transfert. Les dirigeants catalans n'auraient néanmoins pas encore trouvé d'accord avec son club de l'Athletico Paranaense.

Le Barça avance pour le recrutement de Vitor Roque, courtisé par plusieurs clubs européens. L'attaquant brésilien, âgé de 18 ans, aurait trouvé un terrain d'entente avec le club blaugrana comme le rapporte le journaliste Fabrizio Romano et plusieurs médias locaux, dont le Mundo Deportivo.

Vitor Roque rêverait de jouer au FC Barcelone, donnant ainsi sa préférence au club catalan malgré des intérêts en Premier League. Le montant de l'opération serait estimé entre 30 et 40 millions d'euros, même si les dirigeants brésiliens souhaiteraient pouvoir obtenir plus.

Présenté comme le futur du Brésil

Le joueur pourrait être prêté jusqu'en janvier 2024 à l'Athletico Paranaense pour contourner le fair-play financier si la Liga bloque la transaction. L'objectif serait tout de même de pouvoir compter sur lui dès le début de saison, en tant que doublure de Robert Lewandowski au poste de numéro 9.

Le contrat entre le joueur et le FC Barcelone porterait jusqu'en juin 2028, avec une clause à un milliard d'euros comme c'est le cas pour Pedri et Gavi. Deco mènerait les négociations pour le Barça et le Portugais serait convaincu du potentiel du jeune joueur.

Une réunion se serait tenue ce samedi, avec des avancées positives, de quoi rendre confiant la direction sportive. Présenté comme un pur dribbleur au jeu imprévisible, avec une capacité d’accélération fulgurante, Vitor Roque est présenté comme le futur de l'attaque auriverde avec Endrick, qui rejoindra lui le Real Madrid à l'été 2024.