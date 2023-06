Mercato: la mise au point de Dembélé sur son avenir au Barça et la rumeur PSG

Lié au FC Barcelone jusqu'en 2024 et en discussion pour une prolongation, Ousmane Dembélé fait le point sur son avenir dans un entretien pour Marca. Le Français en profite pour répondre aux rumeurs l'envoyant au PSG.

A un an de la fin de son contrat, Ousmane Dembélé n’a toujours pas prolongé avec le Barça. L’ailier a pourtant une proposition sur la table, pour rempiler pour quatre années supplémentaires, mais aucun accord n’a été trouvé pour le moment.

Dans un entretien publié ce samedi par le journal Marca, il fait le point sur sa situation. "Tout se passe très bien. Barcelone veut que je renouvelle mon contrat jusqu'en 2027, mon agent va leur en parler. Je suis heureux dans l'équipe et aussi chez moi à Barcelone. Nous verrons ce qui se passera. (...) L'équipe est une famille. Je me sens très bien avec l'équipe et avec tout le monde. L'année dernière, il y a eu des négociations, mais c'est le football, je ne me voyais pas quitter le Barça à un moment ou à un autre. Beaucoup de choses ont été dites. Quand il y a des négociations, il y a des moments où les choses se passent mieux que d'autres, mais c'est le football. C'est comme dans Football Manager ou FIFA", confie l'international français de 26 ans.

"Il n'y a rien avec le PSG"

Relancé sur les rumeurs l'envoyant à Paris, Dembélé se montre très clair : "Je ne sais pas pourquoi on parle tant du PSG. Ce doit être parce que c'est un club français, mais il n'y avait et il n'y a rien avec le PSG." Comme expliqué par la presse catalane et confirmé par RMC Sport, la clause de départ de l'ex-Rennais passe de 100 à 50 millions d'euros jusqu'au 31 juillet. Les clubs intéressés ont donc quelques semaines pour entreprendre des démarches et profiter de ce rabais sur sa clause libératoire.

Blessé trois mois cette saison en raison d'une blessure à la cuisse gauche, Dembélé a participé à 35 matchs cette saison avec Barcelone, pour un bilan de huit buts et neuf passes décisives toutes compétitions confondues. Retenu par Didier Deschamps pour le rassemblement de juin, il a eu droit à 25 minutes vendredi face à Gibraltar (3-0) et pourrait enchaîner lundi contre la Grèce pour la suite des qualifications à l'Euro 2024.