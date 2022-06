La fin de l'affaire de la sextape, Benzema, les Bleus… L’interview intégrale de Valbuena dans Rothen s’enflamme

EXCLU RMC Sport - Mathieu Valbuena s’est confié en longueur sur la fin de l’affaire de la sextape ce mardi lors de son passage dans l’émission Rothen s’enflamme. L’ancien milieu offensif de l’équipe de France assure n’avoir aucun regret même si cette histoire extra-sportive a mis fin à sa carrière chez les Bleus. Le joueur de l’Olympiacos y livre aussi son sentiment sur le prochain Ballon d’or: Karim Benzema.

Mathieu, vous devez être soulagé d’en finir avec cette affaire?

C’est enfin un chapitre qui se finit. On m’avait déjà interrogé pas mal de fois sur ce sujet-là depuis que je suis consultant chez RMC. Mais voilà, c’est vrai que moi aussi j’étais fatigué de tout cela et j’en ai beaucoup souffert. Bien évidemment j’ai été beaucoup pénalisé sur le plan sportif. Ce chapitre se termine enfin. Pour moi cela a duré beaucoup trop d’années et beaucoup trop de temps mais c’est la justice. Enfin je peux passer à autre chose. Je ne suis pas rancunier du tout et j’ai toujours dit ce que j’avais à dire sur ce qui s’était passé. Je ne vais pas revenir sur cette longue affaire mais le plus important pour moi c’est de tourner la page.

Que vous a coûté cette affaire longue de sept ans?

Cela m’a coûté l’équipe de France. C’est vrai que c’était l’Euro 2016 en France. Dans cette affaire j’ai été la victime, et je le dis encore, quand j’ai reçu des appels anonymes de ces personnes qui ont voulu me faire chanter. Je ne savais pas qui était au bout donc j’ai été au bout de ma démarche. Comme on le sait tous, cela m’a beaucoup pénalisé sportivement et aussi dans ma vie privée. Cela a été des moments difficiles dont j’ai su me relever. Mais oui, cela m’a surtout coûté l’équipe de France. Forcément quand on goûte à être international et jouer pour son pays, c’est quelque chose de fort. C’est vrai que cela a été un moment très très dur. J’aurais espéré avoir une autre fin avec l’équipe de France mais elle a été ainsi. C’est comme ça, c’est ma carrière.

N’avez-vous vraiment aucun regret?

Non je n’ai aucun regret dans le fait d’avoir tout simplement porté plainte. Moi on ne me fait pas chanter, du tout. Ce sont des choses privées et il y a beaucoup de gens qui font des choses privées et comme ils ne sont pas connus cela ne sort jamais. Je l’ai fait, pas de souci, je n’ai aucun regret. C’est ma vie privée et cela ne regarde personne.

Bien évidemment il y a eu des conséquences dramatiques. Le mot est peut-être un peu fort, mais oui il y a eu de grosses conséquences par rapport à l’équipe de France. Déjà sur ma vie privée, ce qui est le plus important, et puis ensuite sur ma vie sportive car le foot c’est toute ma vie. Après je ne savais pas qui il y avait au bout de tout ça. Cela s’est fait comme ça et j’ai été jusqu’au bout de ma démarche.

Après l’affaire, avez-vous eu l’impression de ne pas être à la hauteur sur le terrain?

Franchement quand c’est sorti j’étais à Lyon et vous pouvez imaginer comment c’était un peu compliqué. C’était ma première année et en plus mon transfert à Lyon était déjà compliqué à Marseille. Je suis arrivé à Lyon et c’était chez Karim Benzema donc c’était un peu compliqué. Je me rappelle que le jour où c’est sorti on jouait un derby contre Saint-Etienne à Gerland. J’ai fait un super match. Après forcément, j’ai eu un coup de mou. Ce qui a fait ma force c’est de pouvoir me relever et j’ai pratiquement fait meilleure saison en Ligue 1 lors de ma deuxième année à Lyon.

C’est peut-être injuste de ne pas vous avoir repris en équipe de France?

Oui après j’ai eu ma discussion avec Didier Deschamps. Il m’a appelé pour m’annoncer qu’il n’allait pas me prendre pour l’Euro 2016. Je lui ai dit ce que je pensais et que cela n’était pas basé sur des critères sportifs. Il n’était pas d’accord avec moi mais j’ai dit ce que je pensais. Maintenant, il n’y a aucune rancune et j’ai dit ce que je pensais sur le moment. Ce sont des choix. Après le train est passé et c’était plus compliqué.

Vous n’avez plus eu Didier Deschamps ou Noël Le Graët au téléphone depuis?

Non, non, non, non. Après vous savez, quand vous êtes important sur le moment on vous appelle et on vous informe, on vous contacte. Après comme je ne faisais plus partie du paysage de l’équipe de France on ne m’appelle plus. C’est comme ça, c’est le jeu. Je n’ai aucune rancune envers personne. Je n’ai vraiment aucune rancune. Après il y a eu beaucoup de déception. C’est comme dans un couple, il vaut mieux être énervé contre une personne que d’avoir de la déception selon moi. Après j’ai continué mon bonhomme de chemin et je suis heureux aujourd’hui. C’est ça la plus important.

L’avocat de Karim Benzema a parlé de vérité judiciaire mais en disant que ce n’était pas la réalité. Qu’est-ce que cela vous fait d’entendre cela? Etes-vous attristé?

C’est leur défense… Le fait de renoncer à cet appel veut quand même dire pas mal de choses à mon sens, après chacun pourra penser ce qu’il a envie de penser. Pour moi le plus important est de pouvoir passer à autre chose, parce que 7 ans ce n’est pas rien, après voilà… Je ne suis pas en colère, je n’ai pas de rancune contre qui que ce soit, chacun fait son bonhomme de chemin, tout simplement.

Ce ne serait pas honnête de dire qu‘il ne mérite pas le Ballon d’or. Oui, il mérite le Ballon d’or. Je peux parler objectivement sur un plan sportif et je peux parler sur quelque chose qui s’est passé. Ou on parle football ou on parle extra-football. Malheureusement c’est extra-football mais je suis quand même objectif. Je fais mon bonhomme de chemin, lui aussi, il n’y a aucun problème.

Concernant le terrain, allez-vous prolonger en Grèce?

J’ai un accord oral avec l’Olympiacos, on doit juste signer les papiers, mais normalement je continue. Je suis très heureux là-bas, je suis très épanoui dans ce club, dans ce pays aussi.