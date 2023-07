Mercato: le fils d’Andriy Shevchenko signe à Watford

À seulement 16 ans, Kristian Shevchenko signe avec Watford, pensionnaire de Championship (D2 anglaise), rapporte la presse anglaise. Durant sa formation, il est notamment passé par les équipes jeunes de Chelsea et de Tottenham.

Kristian Shevchenko sur les traces du papa. Treize ans après le dernier match d’Andriy Shevchenko dans le championnat anglais, en 2010 sous les couleurs de Chelsea, le fiston s’est engagé avec Watford, pensionnaire de Championship (D2 anglaise), rapporte la presse d’outre-Manche.

A seulement 16 ans, Kristan Shevchenko, fils du Ballon d’or 2004, intègre donc l’effectif des Hornets, avec qui il a déjà joué quelques rencontres à la fin de la saison dernière. Durant sa formation, le jeune attaquant est notamment passé par les équipes jeunes de Chelsea et Tottenham.

Andriy Shevchenko avait célébré sa naissance avec un but contre... Watford

Né à Londres en 2006 lorsque son père jouait à Chelsea, Kristian Shevchenko est éligible à la sélection anglaise. En plus de la nationalité ukrainienne grâce à son père, il peut aussi évoluer avec la Pologne et les États-Unis, via sa mère.

Comme le rappelait The Sun en septembre dernier, Andriy Shevchenko avait trouvé le chemin des filets en 2006 avec Chelsea (avec une célébration spéciale à la clef) au lendemain de la naissance de Kristian face à… Watford. La boucle est bouclée.