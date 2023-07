Mercato: quand Rodez, en conflit avec Bordeaux, demande le prêt d'un Girondin

Selon un journaliste de France Bleu Gironde, le club de Rodez a sollicité Bordeaux pour le prêt de son milieu de terrain offensif Logan Delaurier-Chaubet. Une demande qui a surpris, les deux clubs étant en conflit depuis le sulfureux match de la 38e journée de Ligue 2, définitivement interrompu après le geste d’un supporter bordelais envers Lucas Buades.

Bordeaux et Rodez vont-ils enterrer la hache de guerre ? Les deux clubs de Ligue 2, adversaires lors de la 38eme journée de championnat, sont en conflit depuis que le match a été interrompu définitivement après le geste d’un supporter girondin sur l’Aveyronnais Lucas Buades. Une décision très lourde de conséquences puisque la montée en Ligue 1 et la descente en National se sont jouées a posteriori, devant les instances de la LFP. Victorieux sur tapis vert, le RAF a obtenu son maintien en Ligue 2 tandis que Bordeaux, qui visait son retour dans l’élite, reste à l’étage inférieur.

Les Bordelais ont cru à un canular

Si la situation était donc très tendue entre les deux clubs, l’heure est semble-t-il à l’apaisement. Après être parvenus à un accord pour l’organisation d’un match amical contre Auxerre le 22 juillet à Vichy (le FCGB a remplacé le RAF après un accord entre les deux clubs), Bordeaux et Rodez auraient à nouveau été en contact récemment pour le mercato.

Et plus précisément pour Logan Delaurier-Chaubet. Selon le journaliste de France Bleu Gironde Clément Carpentier, le club de l’Aveyron a sollicité la direction bordelaise pour le prêt de son jeune milieu de terrain (21 ans). En attendant de savoir s’ils parviendront à s’entendre sur ce dossier, les Girondins ont été surpris par cette demande et ont même cru à un canular.