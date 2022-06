Mercato: le frère de Dimitri Payet, Anthony, signe à Chambly

Frère cadet de Dimitri Payet, Anthony (24 ans) s’est engagé avec le FC Chambly ce samedi. Auteur de neuf buts la saison passée en N2 avec Les Herbiers, l’avant-centre réunionnais poursuit l’aventure au quatrième échelon du football français.

Payet à Chambly, c’est signé. Anthony Payet (24 ans), frère de Dimitri, s’est engagé avec le club de l’Oise ce samedi. Il quitte Les Herbiers, évoluant eux aussi en National 2, qu’il avait rejoint en l’été dernier. Avec les finalistes de la Coupe de France 2018, Payet a marqué à neuf reprises en 25 matchs. Le club de l’Oise s’active sur le marché des transferts puisque Anthony Payet est la huitième recrue des Bleu et Noir.

Tout comme son grand frère, Anthony a tapé ses premiers ballons sur l’île de la Réunion. Il est formé à la JS Saint-Pierroise, où Dimitri est passé entre 1998 et 1999. Si le milieu marseillais a quitté son île natale une première fois en 1999 pour y revenir avant de définitivement la quitter en 2004, Anthony a fait le grand saut en 2014, à 17 ans, pour ne plus y rejouer. Il prend ses marques sur le continent en écumant les réserves des clubs professionnels de Guingamp et du SCO Angers avant de poser ses valises dans le Loir-et-Cher à Romorantin en N2. Là-bas, il trouve le chemin des filets 16 fois en 55 matchs et retrouve l’Ouest en signant aux Herbiers, où il finit 9e de sa poule de N2. Si Chambly évoluait en National cette saison, les Camblysiens ont été relégués en National 2, finissant à la 16e place.

L'ouest comme dénominateur commun

Si le parcours des deux frères s’est séparé une fois l'île de La Réunion quittée, Dimitri Payet ayant connu le faste de la Premier League et la joie de l’équipe de France tandis qu’Anthony mène une honorable carrière au niveau national, ils ont en commun d’avoir débuté leur parcours dans l’ouest de la France. Formé au Havre, c’est au FC Nantes que Dimitri Payet, de dix ans l'aîné d’Anthony, fait ses grands débuts professionnels.

Blessé lors de la demi-finale de Ligue Europa Conférence contre Feyenoord, Dimitri Payet n’a pu prendre part à la fin de saison des Marseillais, qualifiés pour la Ligue des champions. En attendant de se remettre de ce pépin physique et de refouler les terrains, Dimitri Payet profite de vacances, probablement en famille.