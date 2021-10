Mercato: le joli pactole que Newcastle pourrait investir dès janvier

Newcastle United serait prêt à investir 220 millions d'euros lors du mercato de janvier, grâce aux moyens importants des nouveaux propriétaires saoudiens, qui viennent tout juste de racheter le club. Coutinho fait partie des noms déjà évoqués.

Désormais le club le plus riche du monde, grâce au rachat mené par le fonds souverain d'Arabie Ssoudite aux ressources estimées à 400 milliards d'euros, Newcastle United a les moyens de faire des folies sur le mercato. Selon la presse britannique, la nouvelle direction aurait un budget de plus de 220 millions d'euros (190 millions de livres sterling) pour recruter dès ce mois de janvier sur le marché hivernal des transferts. De quoi envisager des recrutements significatifs pour non seulement marquer le coup sur la planète football, mais aussi assurer l'avenir sportif de l'équipe, 19e du classement de Premier League après sept journées.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Premier League

Un fair-play financier souple en Angleterre

Newcastle n'est aujourd'hui pas concerné par le fair-play financier de l'UEFA, qui surveille essentiellement les clubs engagés dans les coupes d'Europe. Par contre, la Premier League dispose de son propre mécanisme de limites de dépenses, qui vise à garantir la solvabilité des clubs.

Dans le championnat anglais, il est interdit de perdre plus de 15 millions de livres sterling (environ 19 M€) sur trois ans. La limite peut toutefois être portée à plus de 120 millions d'euros si l'actionnaire investit 90 millions d'euros sur cette même période, selon les explications du Daily Telegraph. Bien entendu, il ne fait aucun doute que l'état-major saoudien renflouera les caisses. Il est également possible de repousser ces marges, en fonction des investissements faits sur le centre de formation. Ces éléments expliquent, entre autres, pourquoi Newcastle sera en mesure de faire sensation dès ce mercato de janvier.

Coutinho comme première recrue phare?

Encore faut-il que les joueurs de talent acceptent de rejoindre cette équipe mal-classée. Avec autant d'argent, les options du club sont néanmoins nombreuses. Newcastle pourrait très bien miser sur des jeunes prodiges, sur des stars en fin de carrière, ou sur des joueurs confirmés en situation d'échec.

Cette dernière catégorie concerne par exemple Philippe Coutinho. D'après la presse catalane, le milieu offensif brésilien du FC Barcelone pourrait être la première recrue majeure de l'ère saoudienne de Newcastle. Des contacts auraient déjà été établis, et le Barça serait prêt à accepter un transfert à 50 millions d'euros.