Mercato: le message de Di Maria à Mbappé pour le pousser à rester au PSG

Invité ce jeudi de l'émission SportsCenter sur ESPN, Angel Di Maria a évoqué l'arrivée de Lionel Messi au PSG mais aussi l'avenir incertain de Kylian Mbappé. Avec un message à faire passer à l'attaquant français.

Des sourires mais un message finalement assez ferme: Angel Di Maria sait manier les deux et l'a prouvé ce jeudi, lors d'une interview accordée à l'émission SportsCenter sur ESPN. Récent vainqueur de la Copa America avec l'Argentine, l'ancien joueur du Real Madrid a évidemment évoqué avec bonheur l'arrivée de son compatriote Lionel Messi au PSG.

"Je suis plus qu'heureux. Tous mes rêves ont été réalisés en un mois: gagner la Copa America et pouvoir jouer dans le même club que Leo, c'est ce que j'ai toujours souhaité. Je n'en reviens toujours pas", s'enthousiasme Angel Di Maria.

Le joueur est également revenu sur la fameuse photo de lui avec Verratti, Paredes, Neymar et Messi à Ibiza, alors que le sextuple Ballon d'or devait envore prolonger au Barça: "Leo l'a déjà dit, c'était le hasard. On se rendait là-bas avec lui (Messi) et Paredes. Juste à ce moment-là, Neymar est arrivé et nous a invités, Verratti s'est joint à nous. On disait à Leo de venir au PSG mais tout était réglé pour lui au Barça, il nous a dit qu'il allait y rester." La brutale annonce du FC Barcelone a rebattu les cartes.

"Je pense qu'il ne trouvera nulle part ailleurs une meilleure équipe que celle-ci"

Autre dossier chaud: l'avenir de Kylian Mbappé. Alors qu'il entre dans la dernière année de son contrat, l'attaquant français n'a toujours pas prolongé à Paris... sur fond d'incessantes rumeurs l'envoyant au Real Madrid. Mais Angel Di Maria, qui pense que son coéquipier va rester au club cette saison, avait un message à lui faire passer.

"Je crois qu'il reste. Il est évident que c'est un joueur que toutes les grandes équipes veulent mais avec l'équipe que le PSG a désormais, je ne pense pas qu'il va s'en aller. Je pense qu'il ne trouvera nulle part ailleurs une meilleure équipe que celle-ci", estime l'Argentin. Ce jeudi, deux jours après l'officialisation de la signature de Lionel Messi, Kylian Mbappé a (enfin) souhaité la bienvenue à son nouvel illustre coéquipier sur les réseaux sociaux.