Mercato: le message énigmatique de Renato Sanches, courtisé par le PSG

Renato Sanches (24 ans), milieu de terrain de Lille, a publié un message pouvant être interprété comme en rapport avec son avenir alors qu’il est courtisé par le PSG et l’AC Milan.

Il est l’autre cible du PSG au milieu de terrain avec Vitinha. Dimanche, Renato Sanches (24 ans) a publié un message sur son compte Instagram que beaucoup ont perçu comme une référence à sa situation sur le marché des transferts. A un an de la fin de son contrat avec Lille (2023), l’international portugais est une cible de longue date de l’AC Milan qui lui a formulé une proposition de contrat. Selon Sky Sport Italia, les deux parties auraient même déjà trouvé un accord.

Mais le PSG s’est récemment invité dans la danse, rendant la situation plus incertaine. Pour beaucoup, le message de Sanches est directement lié à cette incertitude. "Choisis ce qui est bon pour ton âme, pas pour ton ego", indique un message de l’ancien joueur du Bayern Munich.

Selon les informations de RMC Sport, des discussions ont débuté entre le PSG et l’entourage du joueur ce week-end. Luis Campos, nouveau conseiller sportif parisien, est à la manœuvre et pour cause: il connaît très bien le joueur qu’il a fait venir à Lille en 2019. Le club nordiste est vendeur et espère obtenir un retour sur investissement après avoir déboursé 20 millions d’euros il y a trois ans.

Le milieu de terrain, longtemps considéré comme un futur crack notamment après un Euro 2016 particulièrement réussi, connaît aussi très bien Christophe Galtier, pressenti pour devenir le nouvel entraîneur du PSG. Les deux hommes ont travaillé ensemble au Losc pendant deux saisons jusqu’au titre de champions de France des Dogues en 2021.

Renato Sanches reste sur une saison en demi-teinte dans le nord avec une blessure au ménisque qui lui a fait manquer seize matchs toutes compétitions confondues. Selon Sky Sport, l’AC Milan pourrait avoir perdu son avantage sur ce dossier après avoir tardé à se mettre d’accord avec Lille sur l’indemnité de transfert. "Les chances de voir Sanches avec le maillot des Rossoneri la saison prochaine ne sont pas encore éliminées, mais il est clair que si le PSG décidait de ‘passer le deuxième’ pour le milieu de terrain portugais, pour Milan, cela deviendrait difficile - sinon presqu’impossible - d'être compétitif économiquement."